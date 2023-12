L'arbitre turc qui a pris un coup de poing sort de l'hôpital

L'arbitre Halil Umut Meler a quitté l'hôpital après avoir été soigné pour une fracture de l'œil causée par un coup de poing au visage

Meler a été transporté à l'hôpital pour soigner une fracture de l'œil après avoir été agressé par le président du MKE Ankaragucu, Faruk Koca, à l'issue du match de son équipe contre Caykur Rizespor. L'arbitre a été frappé au sol et a reçu des coups de pied alors qu'il était allongé sur la pelouse à la fin du match. Le président de la Fédération turque de football (TFF), Mehmet Buyukeksi, a ensuite rendu visite à Meler à l'hôpital, tandis que la Super Lig turque a été reportée pour une durée indéterminée à la suite de l'agression et que Koca a été arrêté. Meler a quitté l'hôpital à Ankara et une date a été fixée pour la reprise de la compétition.

La Fédération turque de football a confirmé lors d'une conférence de presse mercredi que tous les championnats reprendraient le 19 décembre après une pause d'une semaine. Buyukeksi a également annoncé qu'une décision serait prise sur le statut d'Ankaragucu jeudi.