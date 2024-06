L’Arabie Saoudite veut jouer un sale tour au PSG

L’Arabie Saoudite est sur le point d’arracher au Paris Saint-Germain son homme fort.

Après avoir perdu plusieurs cadres cet été, notamment les départs de Kylian Mbappé, Keylor Navas ou encore Alexandre Letellier, le club de la capitale française pourrait perdre un gros nom prochainement. Un membre très important de la direction serait sur le départ.

Une saison plus ou moins réussie, des départs de taille

Le Paris Saint-Germain n’a rien à envier à quel club que ce soit en France pour le compte de la saison qui vient de se terminer. Vainqueur du Trophée des champions face à Toulouse, de la Coupe de France face à l’OL et de la Ligue 1 en écrasant toute concurrence, Paris n’a pas pu faire grand-chose en Europe.

Getty

Le club francilien a fini sa saison en Ligue des champions en demi-finales après deux défaites contre le Borussia Dortmund. Pourtant les Franciliens ont fait la remontada contre le FC Barcelone en quarts de finale plus tôt. Mais le club de la capitale française n’aura pas réussi à convaincre une fois encore le meilleur buteur de son histoire.

L'article continue ci-dessous

Luis Campos sur le départ ?

Kylian Mbappé a quitté le club après la fin de son contrat. Le Bondynois a finalement signé au Real Madrid comme pressenti depuis des mois. Tout comme lui, Alexandre Letellier et Keylor Navas sont partis librement. Mais le PSG pourrait perdre son directeur sportif, Luis Campos, prochainement. Selon les informations rapportées par L’Equipe, dimanche soir, l’Arabie Saoudite serait intéressé par le rachat du club vice-champion de France, l’AS Monaco.

Getty

Des rapprochements significatifs ont eu lieu ces derniers mois entre des délégations saoudiennes et la Principauté, selon le quotidien sportif français. Ancien conseiller et directeur sportif de l’AS Monaco entre 2013 et 2016, Luis Campos est le choix des acheteurs du Golfe pour être le président du club de la Principauté, connaissant bien la maison.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, le Portugais pourrait quitter le PSG dans les prochains mois si les Saoudiens réussissent à racheter le club à Dmitri Rybolovlev, qui est disposé à le vendre.