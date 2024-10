L'appel de l'OM à ses fans avant le Classique contre le PSG

L’OM a envoyé un message à ses supporters, samedi, en prélude au choc contre le PSG, dimanche.

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain seront aux prises, dimanche, en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Si ce Classique s’annonce décisif pour la course au titre, il reste un match sous haute tension. Afin d’éviter des dérapages dans les travées du Stade Vélodrome, l’OM a lancé un appel à l’endroit de ses fans, ce samedi.

L’OM met en garde ses supporters contre les chants homophobes lors du Classique

C’est le plus grand choc de cette neuvième journée de Ligue 1. 3e à trois points de son ennemi juré, l’OM (17 pts) à l’occasion de revenir à la hauteur du PSG (20 pts) lors de ce premier Classique de la saison. Un Classique qui sera d’ailleurs sous un important dispositif de sécurité. Une décision prise par les instances qui ont pourtant interdit aux supporters du Paris Saint-Germain de se déplacer dans le Sud de la France, ce dimanche. Mais cela est encore insuffisant pour le gouvernement français et la LFP qui ont annoncé jeudi dernier des sanctions sévères en cas de chants homophobes dans les stades. Ainsi, pour éviter tout dérapage au Vélodrome, dimanche, l’Olympique de Marseille a fait tôt de sensibiliser ses supporters avec un message explicite.

L'article continue ci-dessous

« Dimanche soir, l’Orange Vélodrome accueillera OM-PSG. Dans la lignée des récentes annonces gouvernementales, l’OM appelle ses supporters à soutenir leur équipe en étant fidèles à ce qui fait l’essence du club et de Marseille : ferveur, passion, solidarité, respect. Tout chant ou comportement injurieux, discriminatoire ou homophobe pourrait exposer l’OM et ses supporters à des sanctions sévères et à des mesures disciplinaires qui les pénaliseraient directement. Le club est fermement engagé contre tout type de discrimination et compte sur le soutien sans faille de chacune et chacun de ses supporters, afin que la rencontre de dimanche face au PSG et les suivantes restent des moments de fête, de passion et de partage », indique l’OM dans un communiqué, ce samedi.