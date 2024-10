OM - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'OM et le PSG s'affrontent dimanche soir au Vélodrome. Ce premier classique de la saison s'annonce très disputé.

L'OM et le PSG, les deux meilleurs ennemis de France, se retrouvent ce dimanche au Vélodrome. Une énième opposition entre les rivaux et qui s'annonce plus disputée que jamais. Il y a même de sérieuses raisons de penser que ça sera le Classique le plus équilibré du 21e siècle.

Il n'y aura pas de Mbappé dans le camp du PSG, ni de Messi ou de Neymar. Mais ce qu'on perd en spectacle, on le gagne peut-être en intérêt. Marseille a réduit le fossé qui le sépare du club de la capitale. Son début de début de saison le prouve suffisamment. Et l'équipe olympienne va chercher à le démontrer aussi lors de ce face à face.

L'OM, 14 ans après ?

Avec Roberto De Zerbi à leur tête, les Provençaux peuvent se permettre tous les espoirs. Même s'ils n'ont pas tout bien fait récemment, ils semblent disposer des armes nécessaires pour être la première équipe française à faire tomber Paris cette année. A commencer par l'ancien Titi Adrien Rabiot, qui sera assurément au centre de toutes les attentions. L'international français sera associé à Pierre-Emile Hojbjerg, qui n'est pas loin d'être le meilleur à son poste en Ligue 1 actuellement. Et en attaque il y aura la trouvaille Mason Greenwood, dont le talent n'a peut-être pas grand-chose à envier aux flèches parisiennes que sont Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Collectivement aussi, l'OM tient la route. Pour peu que Leonardo Balerdi évite de se faire expulser d'entrée, il y aura de la place pour réussir quelque chose. Mais attention, il faudra aussi être prêt mentalement. Car Marseille s'attaque à un sacré défi ce soir : battre Paris chez soi pour la première fois depuis 2011. L'ascendant psychologique ne sera donc pas de leur côté.

Le PSG est serein

Dans le camp des champions de France, on aborde ce duel avec sérénité et confiance. Le nul concédé contre le PSV en Ligue des Champions n'a pas entamé le moral des Franciliens. Les Parisiens sont même tellement sûrs de leurs forces que Luis Enrique n'a même pas jugé bon de faire monter la sauce lors de la conférence de presse d'avant-match. Au lieu de provoquer l'adversaire, il l'a complimenté. Qui sait ? C'est peut-être aussi une stratégie pour l'endormir. Toujours est-il que le PSG ne s'inquiète pas trop en vue de ce déplacement périlleux. Attention, c'est peut-être la meilleure façon de passer à côté de son sujet.

Horaire et lieu du match

9e journée de Ligue 1

Stade Orange Vélodrome (Marseille)

A 20h45, heure française

Marseille – PSG

Les déclarations d'avant-match OM - PSG

Roberto De Zerbi (entraineur de l'OM) : "C'est un match que tout le monde attend. Pas seulement les supporteurs, mais nous aussi dans le vestiaire. Quand on joue à l'OM, il faut savoir que c'est un club qui est différent des autres. L'écart entre les équipes, le temps nous le dira. Ce qui compte ce sont les faits, c'est juste avec le temps qu'on verra si cet écart est différent ou pas".

Luis Enrique (entraineur du PSG) : "Les matchs à haute tension, c'est presque le plus simple. Tu n'auras pas de manque de motivation. Il faut faire attention à un excès de motivation. J'en tiens compte. Il faut 100% de motivation mais pas 105%. Il ne faut pas être dirigé par les émotions (...) Nous allons essayer d'être à la hauteur de nos supporters quand ils sont au Parc des Princes. Je n'avais jamais vu ça, ils sont présents de la 1ere à la dernière minute. Nous aussi on sera présent jusqu'à la fin."

Les compos probables de Marseille - PSG

OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Cornelius - Harit, Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Wahi, Luis Henrique.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - João Neves, Vitinha, Zaïre-Emery - Dembélé, Kolo Muani, Barcola

Sur quelle chaine suivre le match Marseille - PSG ?

La rencontre entre l'OM et le PSG sera à suivre ce dimanche 27 octobre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.