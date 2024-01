Du copinage en Algérie ? L'accusation grave

Après l’entrée en lice manquée de l’Algérie à la CAN 2024, le journaliste Walid Acherchour ne retient pas ses coups.

L’Algérie a été tenue en échec lors de son premier match à la CAN 2024. Après une première période séduisante et une autre très poussive, les Fennecs ont été accrochés par l’Angola lundi à Bouaké (1-1). De quoi décevoir la majeure partie des observateurs, dont Walid Acherchour fait partie. Ce dernier ne s'en est d'ailleurs pas caché dans son réquisitoire sur RMC.

"Je ne comprends plus Djamel Belmadi. Je n’ai pas compris son match, tance notamment Acherchour. La compo de départ a été plutôt bonne et cohérente. On a vu une équipe d’Algérie à deux visages. Une belle première mi-temps, avec un couloir gauche Rayan Aït-Nouri et Youcef Belaïli des grands soirs. Sauf qu’en deuxième mi-temps, tout s’est gâté et on le savait. Parce qu’aujourd’hui, on a un effectif algérien qui physiquement pioche."

"Il y a des joueurs qui ont été dans ses situations très compliquées lors des six premiers mois de la saison. Riyad Mahrez a fait le choix d’aller en Arabie saoudite, il est arrivé un peu en surpoids. Ismaël Bennacer revient de sept mois de blessure avec l’AC Milan. Youcef Atal a eu les problèmes qu’on connaît et n'a pas joué depuis longtemps avec l’OGC Nice. Aïssa Mandi est remplaçant avec Villarreal… Ce sont des choses qui sont connues aujourd’hui autour de l’Algérie. On a une équipe qui physiquement se cherche. On voit depuis le début de la compétition que l’aspect athlétique est très important, avec des conditions d’humidité et de chaleur qui pèsent sur l’organisme des joueurs."

L'article continue ci-dessous

"Il y a eu ce penalty et ce 1-1, avec des choix inexistants, soit trop tardifs, soit incompréhensibles. Avec, encore une fois la république des copains, avec un Riyad Mahrez qui ne peut pas sortir s’il ne fait pas un bon match. Adam Ounas a été obligé de jouer à gauche en entrant. Je ne vois pas de palette tactique. A la 60e, quand ton équipe est en difficulté, essayer de tenter quelque chose, ne pas faire du poste pour poste, faire entrer peut-être un Boudaoui, mettre deux attaquants avec un peu plus de présence…", a ajouté le consultant RMC, très déçu.