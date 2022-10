L’anecdote de Sagnol sur Kvaratskhelia qui ne fait pas honneur aux dirigeants de Ligue 1

Willy Sagnol a fait part de surprenantes révélations concernant la star de sa sélection géorgienne Khvicha Kvaratskhelia.

Le Napoli de Luciano Spalletti caracole en tête du championnat italien et aussi dans son groupe de Ligue des Champions. Les Partenopei sont impressionnants et parmi les artisans de leur bon parcours il y a le talentueux géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Ce milieu offensif aurait pu terminer en Ligue 1 si les dirigeants des clubs français avaient daigné croire en lui lorsque Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie, leur a soufflé son nom. Or, personne n’a pris le risque de miser sur cet élément. Pis, ils se sont même moqués de ses origines.

« On m’a même demandé de trouver un surnom latin à Kvaratskhelia, a révélé le technicien français sur RMC Sport ce lundi. On m’a aussi dit que « si je le propose à mon président, on va me virer » ». Tout en dénonçant ce genre de réponses, Sagnol a quand même admis que les écuries françaises n’ont pas les moyens des grands clubs européens en terme de scouting pour avoir détecté ce genre de pépites.

Sagnol compare Kvaratskhelia à Ribéry

Une pépite qu’il compare notamment à son ancien compère en Bleu, Franck Ribéry. « Oui. Il y a quelques différences, certes. Mais, Ribéry, quand il avait 21 ans, à chaque fois qu’il avait le ballon, il allait de l’avant, centrait et tirait. Kvaratskhelia, c’est la même chose. Il a cette envie aussi. Apres 3,4 mois en Italie, il fait évoluer son jeu. Il est capable d’être plus efficace. C’est un joueur qui ne marquait pas beaucoup de buts et aujourd’hui c’est le cas ». Il en est exactement à 6 buts et 4 passes décisives en 12 parties.

A la question enfin sur Kvaratskhelia ne devrait pas un peu épurer son jeu et se jouer plus en première intention, l’ancien coach de Bordeaux a répondu : « On a toujours les défauts de nos qualités. Il aime percuter, il y a du déchet mais il faut savoir l’accepter. C’est bien de le faire évoluer dans le jeu combiné. Mais il ne faut pas trop le fermer et le formater. Il faut qu’il reste imprévisible. C’est à lui de trouver un bon équilibre.