L'ancien gunner Eduardo se félicite du collectif d'Arsenal

L'ancien attaquant d'Arsenal Eduardo a fait l'éloge du "beau football" de l'équipe de Mikel Arteta, la comparant à l'époque d'Arsène Wenger.

En trois ans à Arsenal, entre 2007 et 2010, l'ancien international Eduardo da Silva a inscrit 21 buts en 67 apparitions, avant de rejoindre le Shakhtar Donetsk. Dans une récente interview accordée à The Athletic, Eduardo a comparé l'équipe actuelle d'Arteta à "mon équipe sous Wenger", affirmant qu'"elle est sur le même chemin que nous en 2007-2008".

"La plus grande star d'Arsenal, c'est l'équipe", a déclaré Eduardo dans une récente interview à The Athletic. Faisant l'éloge de l'esprit d'équipe et de la cohésion de l'équipe actuelle, il a ajouté : "Je ne pense pas que ce club soit fait pour les superstars. La dernière était Pierre-Emerick Aubameyang, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ne comptent pas sur un ou deux joueurs... Mikel Arteta les a fait travailler en tant qu'équipe et non en tant qu'individus. C'est une question de travail et de cohésion dans le vestiaire".

Les commentaires d'Eduardo interviennent alors qu'Arsenal s'apprête à entamer la dernière phase cruciale de la saison. Alors que très peu de gens les considéraient comme des prétendants au titre en début de saison, ils abordent leurs neuf derniers matches avec huit points d'avance sur Manchester City.

Ce week-end, Arsenal sera confronté à l'un des tests les plus difficiles de la saison : il se rendra à Anfield pour y affronter une équipe de Liverpool imprévisible, qui a parfois flanché mais qui est capable de faire exploser les équipes lorsqu'elle est en forme, comme l'a montré sa récente victoire 7-0 sur Manchester United.