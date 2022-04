L’Algérie saisit la commission d’éthique de la FIFA

Le match Algérie – Cameroun s’est terminé il y a un mois, mais on n’en a pas encore fini d’en parler. Mercredi soir, il y a eu un nouveau rebondissement en ce qui concerne le recours qui a été déposé par la fédération algérienne au sujet du match. Il s’avère que la commission d’éthique de la FIFA a été saisie pour trancher dans cette affaire.

La fédération algérienne calme le jeu, mais ne recule pas

La FAF a publié une note dans la soirée où elle répondait aux protestations de la fédération camerounaise. Celle-ci s’était révoltée il y a quelques jours en raison des commentaires tenus par Djamel Belmadi. Les responsables de la FECAFOOT n’avaient pas apprécié son discours, le jugeant offensif et suggérant que les Camerounais avaient quelque chose à voir dans les mauvaises décisions arbitrales qu’avaient subies les Fennecs lors du fameux barrage.

📄 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐É : La Réponse De la 𝙁𝘼𝙁 à la FECAFOOT . pic.twitter.com/1bgSnHehqQ — Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) April 27, 2022

Dans sa réponse, la fédération algérienne a commencé par clamer qu’elle n’a à aucun moment insinué que les dirigeants camerounais étaient en cause. "La FAF er le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi dans l'interview dont fait référence ce communiqué n'ont, à aucun moment, insinué, cité et encore moins accusé la FECAFOOT ou autre fédération ou bien instance internationale de quoi que ce soit. Par contre, ils ont à maintes reprises dénoncés légitimement le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont influé négativement sur le déroulement, voire le résultat du match (...) Dénoncer le comportement de certains arbitres, s'inscrit dans une démarche d'intérêt général, à laquelle adhère la plupart des acteurs du football, pour le bien et la préservation de l'intégrité du jeu dans notre cher continent auquel nous appartenons et dont nous partageons les valeurs et jalousons son honorabilité et son image".

En même temps, et tout en rappelant aux Camerounais le respect qu’ils leur vouent, les Algériens les ont invités à les accompagner « dans la quête de mettre toute la lumière sur cette affaire devant la Commission d'Ethique de la FIFA ». « Car l'Ethique et l'intégrité ont toujours fait partie des principes défendus crânement et en toute circonstance par l'Algérie » a conclu la note. Un dernier paragraphe lourd de sens et qui met en avant des éléments nouveaux concernant la démarche de la FAF.

De nouvelles accusations contre Gassama

A noter que peu après la publication de son communiqué, le journaliste Algérien Hafid Derradji, et qui exercice pour BeIn Sports Arabes, a publié une chronique dans laquelle il faisait savoir que l’arbitre incriminé, en la personne de Bakary Gassama, a rencontré des intermédiaires de Samuel Eto’o avant le match à Blida. Et que des preuves de cette rencontre ont été soumises à la FIFA à travers le recours qui a été déposé. Là aussi, il s’agit de révélations importantes. Des accusations même et qui font couler beaucoup de bruits de l’autre côté de la méditerranée, en même temps qu’elles confortent l’espoir des millions d’Algériens de voir le match face aux Lions Indomptables être rejoué.