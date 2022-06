L’Algérie bat l’Iran en amical

Avec une équipe bis, l’Algérie de Djamel Belmadi a réussi ce dimanche l’exploit de dominer l’Iran en match amical (2-1).

Voilà un succès qui va donner du baume au cœur aux Algériens. Ou alors des regrets. Non qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar, ils ont réussi ce dimanche à s’offrir le scalp d’une des sélections participant à cette compétition, à savoir l’Iran. Et ils l’ont fait avec une équipe qu’on pourrait qualifier de bis.

Les remplaçants algériens ont saisi leur chance

Djamel Belmadi a en effet largement fait tourner pour cette sortie amicale à Doha. Il a voulu voir de nouveaux visages et bien lui en a pris. Les jeunes qu’il a lancés dans le grand bain ont largement répondu aux attentes, à l’instar de Riad Benayad, auteur de son premier but en sélection.

L’attaquant de l’ES Sétif a ouvert la marque dans cette rencontre en profitant d’une erreur adverse. Avec beaucoup de sang froid, il a remporté son duel avec le gardien iranien. Une réalisation survenue juste avant la pause et qui fut largement méritée au vu du rapport des forces.

Au retour des vestiaires, les Algériens ont un peu baissé en intensité, et il a fallu attendre l’entrée en jeu de quelques « anciens » pour les voir se montrer dangereux de nouveau. Mais, entretemps, les Iraniens, piqués dans leur orgueil, ont réussi à rétablir la parité. Jahanbaksh trompait l’Angévin Mandrea de près (64e).

Les Fennecs appliqués jusqu’au bout

L’Algérie n’a donc pas baissé les bras à la suite de cette égalisation concédée. La fin de la rencontre a été entièrement en sa faveur. Les rentrants ont apporté beaucoup de fraicheur et l’un d’entre eux a réussi à redonner l’avantage aux siens au meilleur moment (82e). Il s’agit du jeune Mohamed El Amine Amoura. Déjà buteur contre la Tanzanie (2-0) en milieu de semaine, le joueur de Lugano a fait mouche d’un tir à ras de terre après un contre favorable.

Au final, les Verts ont donc réussi à dominer les Iraniens. Une victoire de prestige qui va assurément conforter Belmadi dans l’idée de rebattre les cartes au sein de l’effectif en vue des futures échéances. La CAN 2023 en Côte d’Ivoire et le prochain objectif et il y a tout le temps nécessaire pour reconstruire une équipe compétitive et capable de signer de grands accomplissements. Comme en 2019.