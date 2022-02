L’Ajax paye un dédommagement à la famille Nouri

La famille de Nouri et l'Ajax ont confirmé qu'un accord a été trouvé à l'amiable, mettant fin à de longues discussions.

L'Ajax a annoncé avoir trouvé un terrain d’entente avec la famille d'Abdelhak Nouri concernant l'indemnisation qui lui est due suite à un arrêt cardiaque en 2017. Le drame vécu par le jeune néerlandais avait choqué le monde du football, et de nombreux hommages avaient afflué pour lui à l'époque, alors qu'il succombait dans le coma.

La famille de Nouri s'est mise d'accord avec l'Ajax pour un montant de 7,85 millions d'euros, mettant ainsi fin à la procédure engagée devant le comité d'arbitrage de la KNVB, puisqu'il s'agissait d'un accord à l'amiable.

Le PDG de l'Ajax, Edwin van der Sar, a déclaré : "C’est bien qu'un accord ait été trouvé, afin que nous puissions conclure cette affaire. Nous sommes tous conscients que la souffrance d'Abdelhak et de ses proches n'est pas terminée. Cela reste une situation très triste - c'est aussi ce que nous ressentons ici à l'Ajax ".

« Nous apprécions beaucoup la façon dont la famille s'occupe d'Abdelhak, jour et nuit, avec beaucoup d'amour et d'attention. Lorsque je lui rends visite, je suis toujours accueilli à bras ouverts par la famille. Cela vaut également pour les autres collègues de l'Ajax et nous l'apprécions énormément », a poursuivi l’ancien gardien.

La famille Nouri se dit soulagée

"Le lien entre l'Ajax et la famille Nouri restera toujours présent. Non seulement en raison du Trophée Abdelhak Nouri, que la famille remet chaque année au meilleur jeune talent de notre académie. Mais aussi parce que nous avons décidé de donner le numéro 34 à la famille Nouri. A l'Ajax, le numéro 34 ne sera plus jamais utilisé, sauf si la famille Nouri et l'Ajax veulent faire une exception ensemble. Le mobilier du vestiaire d'Abdelhak sera également placé dans le Fanshop de l'Ajax, à côté de l'entrée principale de l'ArenA [Johan Cruyff]. Nous avons soigneusement préservé cela dans le stade ces dernières années et nous allons maintenant donner un bel endroit accessible à tous", a conclu Van der Sar.

Mohammed Nouri, le père d'Abdelhak, a déclaré pour sa part : "Cet été, cela fera cinq ans qu'Abdelhak a été frappé par le destin. Ces dernières années ont été marquées par ses soins. En plus de tous les moments difficiles, cela nous a apporté beaucoup de choses précieuses. Nous nous rendons compte que pour beaucoup de gens, Abdelhak incarne la solidarité et la fraternisation, ce qui est très réconfortant. L'implication et l'engagement de l'Ajax ont également été extrêmement importants durant toutes ces années. L'Ajax est un élément indissociable de nos vies depuis les plus jeunes années d'Abdelhak. Nous chérissons les liens avec les personnes au sein du club ainsi qu'avec les fidèles supporters. Il est bon que la discussion sur la responsabilité et ses conséquences appartienne au passé et que nous puissions regarder ensemble vers l'avenir. Nous allons surtout nous concentrer sur les grands projets que nous avons avec la Fondation Abdelhak Nouri. Nous voulons aussi rendre justice à l'importance qu'Abdelhak a là-bas, avec l'Ajax. Nous annoncerons la fondation et les projets dans un avenir proche."