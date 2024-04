L'AC Milan fonce sur un flop du real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, est prêt à quitter le club cet été et l'une des options possibles pourrait être la Serie A.

Jusqu'à présent, seuls deux clubs ont été liés à Ceballos, l'Atlético de Madrid et le Milan. Si les Blancs sont réticents à le voir traverser la ville, ils entretiennent de bonnes relations avec les Rossoneri, avec lesquels ils ont fait des affaires ces derniers temps.

Selon Diario AS, Milan chercherait à conclure un accord similaire à celui de Brahim Diaz, un prêt avec option d'achat, mais les Merengue préféreraient un départ définitif.

10 millions sinon rien

Le Real Madrid est prêt à envisager une offre d'au moins 10 millions d'euros pour céder l'ancien joueur du Real Betis.

D'autres sources que le Real Madrid ferait tout pour obtenir une bonne affaire pour Ceballos, et avec Arda Guler (prêt) et Luka Modric (fin de contrat) qui pourraient également partir, ils ne cherchent pas nécessairement à vendre Ceballos. On peut supposer qu'avec trois années de contrat restantes, le Milan devra faire un gros effort.