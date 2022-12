Kylian Mbappé sur la finale de la Coupe du monde : « Je ne vais jamais le digérer »

Après son but victorieux face à Strasbourg, l'attaquant du PSG est revenu sur la finale de la Coupe du monde et les célébrations argentines.

Quel retour ! Ces dernières heures, ces derniers jours ont dû être assez dingues…

C’étaient des heures compliquées mais ça fait du bien de revenir et de renouer avec la victoire, d’avoir un lien avec les supporters, le club, les gens, les coéquipiers et le faire en gagnant c’est plus facile.

Votre retour est assez prématuré, aviez-vous une réelle volonté de tourner la page de cette finale de Coupe du monde ?

Bien sûr ! On a échangé durant toute la Coupe du monde avec le coach avec toute la direction et le staff pour savoir ce qui était le mieux pour l’équipe. On a parlé avant la finale et j’ai dit que je reviendrai peu importe le résultat parce que je me sentais bien et que je voulais continuer à jouer. Je ne voulais pas aller en vacances tout de suite, je voulais continuer à jouer parce qu’on a deux matchs importants. Et le coach a dit qu’il n’y avait pas de souci.

Aviez-vous plus de pression sur les penalties en finale de Coupe du monde ou sur celui de ce soir contre Strasbourg à la dernière minute ?

Les deux ! Ce sont des émotions différentes parce que ce sont des scénarios différents. A la Coupe du monde on perd, là tu sais que c’est un penalty qui peut te donner la victoire. Lors de la finale, on ne savait pas si ça allait donner la victoire. Ce sont des émotions différentes.

Avez-vous digéré cette finale de Coupe du monde perdue ?





Je ne vais jamais le digérer mais comme je l’ai dit au coach et à mes coéquipiers, il n’y a aucune raison pour que le club paie un échec en sélection. Ce sont deux situations bien différentes et à partir de ce moment-là, le PSG n’est pas responsable de notre défaite en finale. J’essaie de revenir avec la meilleure énergie possible, le plus positif possible même si je ne fais pas un match dingue aujourd’hui (mercredi soir) mais j’ai continué à y croire, à pousser parce que je savais que sur un rien on pouvait décanter la situation et c’est ce que l’on a fait très tard dans le match. On est contents.

Avez-vous pu discuter de la célébration des Argentins avec Messi ?

J’ai discuté avec lui après le match (la finale de la Coupe du monde) un tout petit peu. Je l’ai félicité parce que c’était la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi mais j’ai échoué. Il faut toujours rester bon joueur et les célébrations ce n’est pas mon problème, je ne perds pas d’énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi c’est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. On va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à gagner des matchs et à marquer des buts.

Vous avez le temps de voir ces banderoles avec votre nom dans les tribunes et ces chants à votre nom ?

Bien sûr ! Je n’ai pas bien entendu parce que je suis loin mais j’ai entendu mon nom. Je veux remercier les supporters car quand on revient d’une situation comme la mienne, ça fait chaud au cœur.

Le repos c’est pour quand ?

On va échanger avec le coach et le staff. On l’a fait durant toute la Coupe du monde pour savoir quel était le meilleur moment donc on va en discuter. Je n’aurais pas besoin de vous le dire vous le saurez je pense.