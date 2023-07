Kylian Mbappé s'exprime enfin ! La vérité éclate

Kylian Mbappé s'est exprimé depuis le Cameroun. Une prise de parole inattendue.

, et dans lequel il a exprimé clairement sa frustration par rapport à la manière dont les choses se passent à Paris, le Bondynois a de nouveau pris la parole ce mardi.

Après son entretien explosif accordé à France Football

Kylian Mbappé, actuellement en visite au Cameroun, patrie natale de son père, a parlé à la télévision locale, évoquant notamment la saga qui s'articule autour de son futur.

Le Bondynois a d'abord évoqué sa venue au Cameroun : "C’était le meilleur moment pour venir. C’est le bon timing pour revenir ici. Venir en étant connu c’est différent de quand j’étais jeune. Comme une nouvelle ère".

Mbappé a ensuite été sondé sur sa carrière et ses ambitions sportives : "Ce qui me manque pour marquer les esprits ? Compétiteur que je suis-je ne me dis jamais que j’ai marqué les esprits, je me dis qu’il faut faire plus. C’est derrière moi et je suis toujours tourné vers l’avenir. Occuper à faire de grandes choses et à bruler la rétine comme on dit. Je regarderai derrière moi après la fin de ma carrière."

Quid du Ballon d'Or ? S'estime-t-il candidat ? "Quand tu joues sur l’instant, tu ne penses pas aux répercussions mais à gagner ton match. Encore plus en finale de Mondial. Mantenant, oui, j’y pense. Même si je n’y pense pas, les gens pensent à moi. Car je fais toujours partie des noms qui reviennent. Ce sont les gens qui votent et j’ai fait ma part de boulot. Quand vous jouez au top niveau, il y a que des joueurs impressionnants. Citer quelqu’un en particulier ça serait négliger les autres. Vous pouvez les nommer tous seuls. Si les gens trouvent que j’ai été impressionnant ? Ca me fait plaisir et ca me conforte pour continuer a faire ce que je fais."