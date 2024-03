Kylian Mbappé révèle le rêve du PSG en Ligue des Champions

Kylian Mbappé a révélé vendredi l’objectif visé par le PSG en Ligue des Champions cette saison.

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions mardi dernier. Une qualification acquise après avoir disposé de la Real Sociedad sur la double confrontation en 8es de finale (2-0, 1-2). En attendant les derniers matchs des 8es et le tirage au sort vendredi prochain, Kylian Mbappé s’est livré à jeu de questions-réponses sur la chaîne YouTube du PSG. L’international français en a profité pour réitérer l’objectif en C1 cette saison.

Kylian Mbappé soulagé après la qualification du PSG

Le PSG doit en grande partie sa qualification en quart de finale de C1 à Kylian Mbappé. Auteur de trois buts sur la double confrontation contre la Real Sociedad, le Français a permis au club de retrouver ce stade de la compétition pour la première fois en deux ans. Le joueur, qui a gonflé ses stats lors du match retour, est revenu sur cette qualification obtenue face aux Basques.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après deux années où nous avons échoué en huitième. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe », lance Kylian Mbappé.

Mbappé veut aller loin avec le PSG en Ligue des Champions

La qualification en quart de finale de la Ligue des Champions donne des ailes au PSG. Le club, qui a enfin réussi à passer les 8es rêve d’aller loin dans la coupe aux grandes oreilles. Un objectif confirmé par Kylian Mbappé qui aimerait sûrement conclure son aventure parisienne avec un sacre en Ligue des Champions.

« On en veut plus. Que ce soit moi ou l’équipe. Tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qu’il va se passer, on va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu’on doit faire », confie le meilleur buteur de l’histoire du PSG.