Kylian Mbappé meilleur français au classement du Ballon d’Or

Présent dans le Top 10 du classement du Ballon d’Or, Kylian Mbappé est le Français le mieux classé.

Pour la deuxième fois en trois ans, Kylian Mbappé est le joueur français le mieux classé au Ballon d’Or. Après avoir connu ce privilège en 2017, il récidive en devançant les trois autres tricolores qui faisaient partie des nommés, en l’occurrence Karim Benzema, Hugo Lloris et Antoine Griezmann.

Trois tops 10 consécutifs pour Mbappé

L’attaquant du PSG est d’ailleurs le seul parmi ses compatriotes à intégrer le Top 10. C’est même une constante pour lui puisqu’il a toujours fini parmi les dix premiers depuis sa première nomination il y a trois ans. Même Messi et Cristiano Ronaldo n’avaient pas eu cette rentabilité à leurs débuts. L’année dernière, il s’était rapproché du podium (4e). Cependant, son coéquipier en sélection Antoine Griezmann l’avait devancé en prenant la troisième place.

Même s’il a été souvent absent depuis le début de l’exercice en cours, Mbappé n’a pas volé sa place. Il a réalisé une année 2019 très séduisante, terminant notamment meilleur réalisateur de la Ligue 1 avec 33 buts marqués. C’était le total le plus élevé depuis 53 ans et le Nantais Philippe Gondet. Son échec en 8es de finale de la Ligue des Champions contre MU l’a aussi amené à se poser les bonnes questions pour mieux exploser les records.

Mbappé continuera-t-il sa progression en 2020 ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite avec une année très chargée en perspective (Euro et Ligue des Champions). Le natif de Bondy n’a jamais caché son appétence pour les distinctions individuelles et en particulier pour ce prix qu’aucun Français n’a remporté depuis Zinedine Zidane en 1998. Maintenant qu’il n’est plus légitime pour le trophée Kopa, il fera tout pour s’installer à la table des grands et succéder aux géants que sont Messi et Ronaldo.

Griezmann et Benzema sur le déclin

Cette fois, le Mâconnais se trouve bien trop loin pour lui contester la lumière. Auteur d’une année moins accomplie que la précédente, ce dernier échoue à la 18e place. Il s’agit de son plus mauvais classement, à égalité avec 2017. L’attaquant du Barça pourra peut-être se consoler en se disant qu’il avait alors su immédiatement rebondir et finir troisième l’année d’après. Est-ce ce qui l’attend en 2020 ?

Deux autres Français figuraient donc dans ce classement du Ballon d’Or. Hugo Lloris termine 18e et deuxième meilleur gardien, derrière Alisson. Et c’est sa meilleure position depuis sa première nomination en 2016. Quant à Karim Benzema, et c’est une petite surprise, il n’est que 26e. Le bon début de saison qu’il réalise actuellement n’a donc pas pesé lourd aux yeux des votants. C’est sa plus mauvaise position depuis 2009 (30e).