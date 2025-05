Kylian Mbappé, le lot de consolation

Le Français est en quête du Soulier d'Or et du Pichichi pour sa première saison dans la capitale espagnole.

L e Real Madrid a peu de chances de remporter les deux derniers matchs de la saison , mais il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé disputera l'intégralité de ces deux rencontres s'il est en forme. Le Français est en quête du Soulier d'Or et du Pichichi pour sa première saison dans la capitale espagnole.

Après avoir égalisé contre le RCD Majorque mercredi soir, Mbappé a inscrit 40 buts pour les Merengues, consolidant ainsi sa meilleure première saison pour un attaquant dans l'histoire du Real Madrid. Titulaire dans le Clasico derrière Robert Lewandowski dans la course au Pichichi, il est également le grand favori pour remporter le titre de meilleur buteur espagnol de Liga.

Comme le souligne Marca, Mbappé n'est qu'à un but de prendre la tête du classement du Soulier d'Or. Bien qu'il soit à dix buts de Viktor Gyokeres du Sporting CP, compte tenu de la pondération, un seul but lui permettrait de prendre la tête. Ses 28 buts en championnat sont les plus nombreux parmi les cinq grands championnats européens, aux côtés de Mohamed Salah (Liverpool), lui aussi en lice pour ce titre.

L'article continue ci-dessous

Robert Lewandowski (Barcelone) et Harry Kane (Bayern Munich) ont fort à faire pour rattraper leurs devanciers. Kane et Gyokeres n'ont plus qu'un match à jouer, et si Lewandowski a un atout, c'est qu'il dispose de trois matchs, soit le plus grand nombre, pour combler son retard, tandis que Salah et Mbappé n'en ont plus que deux à jouer.

Mbappé a débuté le Clasico avec un but de retard sur Lewandowski, mais l'absence de l'attaquant polonais et son triplé de Mbappé l'ont placé en tête pour les derniers instants. L'absence de Lewandowski pour blessure ces dernières semaines lui a coûté cher à cet égard. Lewandowski a des rencontres à jouer contre l'Espanyol, Villarreal et l'Athletic Club pour réaliser son retour, tandis que le Real Madrid affrontera Séville et la Real Sociedad.