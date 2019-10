Kylian Mbappé intègre le Top 10 des meilleurs buteurs français en Ligue des champions

Avec son triplé contre Bruges mardi soir (victoire 5-0), l'attaquant du PSG égale Michel Platini et devient le 8e meilleur buteur français en LDC.

Kylian Mbappé est un phénomène de précocité et sa performance de mardi soir en , contre Bruges, a un peu plus prouvé cette caractéristique. Entré en jeu à la 52e minute, l'attaquant de 20 ans a inscrit un triplé et délivré une passe décisive pour Mauro Icardi.

En 27 rencontres de , le champion du monde français affiche désormais 17 buts au compteur entre l'AS et le . Un démarrage canon qui lui permet d'intégrer le Top 10 des meilleurs buteurs tricolores dans la Coupe aux grandes oreilles.

Mbappé égale ainsi Michel Platini et se retrouve à la 8e place de ce classement, où l'on retrouve Karim Benzema en tête avec ses 60 réalisations pour l'OL et le . Nul doute que le prodige français va continuer à grimper dans ce Top 10...

Le Top 10 :

1- Karim Benzema : 60

2- Thierry Henry : 51

3- David Trezeguet : 32

4- Jean-Pierre Parin : 28

5- Antoine Griezmann : 22

6- Nicolas Anelka : 20

L'article continue ci-dessous

7- Franck Ribéry : 18

8- Michel Platini et Kylian Mbappé : 17

10- Sylvain Wiltord : 15