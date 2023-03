Kylian Mbappé et le Real Madrid sont en contact

Alors que le PSG a connu un nouvel échec retentissant et que Karim Benzema enchaîne les blessures, des contacts ont lieu entre Mbappé et le Real.

D'un côté, le PSG. Un club parisien toujours plus ambitieux mais toujours aussi bredouille dans sa quête de Ligue des Champions. Un club censé tourner la page du bling-bling dont le nouveau projet sportif est un fiasco sans nom. De l'autre, le Real Madrid. Un club madrilène largué sur les scènes nationales en raison d'un effectif trop court et d'absences à répétition. Une équipe bien trop dépendant d'un Karim Benzema de plus en plus blessé. Au centre, Kylian Mbappé. Un Parisien pur jus qui souhaite amener l'Europe dans sa ville. Un gamin fan du Real, de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema qui a appris l'espagnol pour rejoindre Madrid. Aux lendemains de la nouvelle désillusion européenne du PSG, l'attaquant français se retrouve à un nouveau tournant. Pas étonnant dès lors que son clan et le Real Madrid soient actuellement en contact.

Benzema côté Real, l'inquiétude grandissante

En amorce de la rencontre du Real de samedi en Liga, Carlo Ancelotti a confirmé que Karim Benzema sera apte pour affronter Liverpool mercredi prochain en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions mais qu'il loupera la rencontre de ce samedi contre l'Espanyol Barcelone : « Il a eu un coup à la cheville, elle a gonflé. Il a essayé de récupérer mais il vient seulement de reprendre l'entraînement. Rodrygo jouera demain en tant qu'avant-centre. »

Après une saison pleine qui l'a vu remporter le Ballon d'Or, Karim Benzema connaît un exercice 2022-2023 plus délicat qui le voit multiplier les blessures et les absences (9 matchs de Liga déjà) et sa succession, qui semblait un lointain avenir la saison dernière, commence tout doucement à inquiéter à Madrid.

Benzema côté Mbappé, la relève assurée

Ces problèmes physiques récurrents couplés à la nouvelle élimination précoce du PSG en Ligue des Champions ont évidemment relancé les rumeurs liant Kylian Mbappé à la Maison Blanche du côté des supporters. Et ce qui reste encore une chimère de fans pourrait en réalité être plus sérieuse que prévu. Selon les informations de Mario Cortegana, le joueur parisien et le Real Madrid ont toujours conservé des canaux de discussion qui auraient même été relancés depuis la Coupe du monde 2022 et la forme fuyante du PSG.

Tout proche de rejoindre la capitale espagnole à l'été passé, Kylian Mbappé avait préféré rester à Paris pour s'inscrire dans un projet long terme visant à ramener la Ligue des Champions dans la capitale française. Mais les promesses du Qatar n'ont pas été tenues et l'ancien joueur de Monaco a ouvertement critiqué le niveau de son club à la suite de l'élimination contre le Bayern. Serait-il à nouveau tenté de s'envoler pour Madrid pour devenir le nouvel attaquant français des Merengue? La porte n'a en tout cas manifestement pas été fermée.