Kylian Mbappé définitivement abandonné par le Real Madrid ?

La saga Real Madrid-Kylian Mbappé se poursuit, un an après que le Français a refusé de rejoindre les Blancos.

Florentino Perez est toujours intéressé par la signature de Mbappé, mais seulement sous certaines conditions. Selon Marca, le Real Madrid n'est pas prêt à payer une indemnité de transfert pour lui, ce qui exclurait un transfert cet été.

Plus d'importance à Vinicius

Le Real Madrid accorde plus d'importance à Vinicius Junior qu'à Mbappé, et étant donné que les deux se battraient pour le même poste, la hiérarchie du club a décidé de continuer à faire confiance au Brésilien, et ce pour de bonnes raisons.

Vinicius a été l'un des meilleurs joueurs du football mondial cette saison, et en tant que tel, il continuera à être le premier choix sur l'aile gauche, et le restera probablement même si Mbappé arrive à un moment donné dans le futur.

Mbappe pourrait rejoindre le Real Madrid pour rien à l'été 2024, puisqu'il aurait la possibilité de rompre son contrat un an plus tôt. Mais d'ici là, les champions d'Europe en titre n'envisagent pas de le recruter.

En attendant, le Real Madrid va consacrer ses ressources à l'acquisition de Jude Bellingham, tandis qu'un nouveau latéral droit et un attaquant pourraient également être recrutés au cours de la période de transfert de cet été.