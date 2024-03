Kylian Mbappé chambré en Equipe de France sur son avenir

Alors qu’il a choisi de quitter le PSG en fin de saison, Kylian Mbappé est moqué par ses coéquipiers à Clairefontaine.

A la fin de la saison en cours, Kylian Mbappé arrive en fin de son contrat au Paris Saint-Germain après sept ans. En effet, l’attaquant français quittera le club francilien. En regroupement avec l’Equipe de France pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France, le joueur de 25 ans a été chambré par ses coéquipiers à Clairefontaine.

Mbappé moqué par ses coéquipiers de l’EDF

Pour les deux mois de mars, l’Equipe de France affronte l’Allemagne (23 mars au Groupama Stadium, 21 heures) et le Chili (26 mars à l’Orange Vélodrome, 21 heures). En prélude à ces deux duels, les Bleus convoqués par Didier Deschamps sont en rassemblement à Clairefontaine depuis lundi. S’il aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid, Kylian Mbappé quitte Paris en fin de saison.

Un sujet qui intéresse ses coéquipiers de l’Equipe de France, qui en ont rigolé en se moquant de leur capitaine. Dans une interview accordée à Franceinfo, l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, a confié que l'avenir du capitaine des Bleus faisait l'objet de plaisanteries de la part du groupe réuni à Clairefontaine.

L'article continue ci-dessous

Gettyimages

« Non, ça chambre un peu. "Alors, Kylian, ça y est, tu as choisi ?" Il vient de passer sept ans au Paris Saint-Germain et il semblerait qu'il ait pris une décision (rires). Je ne sais pas pour aller où encore, mais en tout cas, il est serein et il marque à chaque match. Pas à chaque match, mais presque. C’est un joueur hors norme », a lâché Guy Stéphan.

Le temps de jeu de Mbappé

Alors que Kylian Mbappé n’arrive plus à disputer la totalité des matchs sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Guy Stéphan s’est penché sur la question. A ce sujet, l’adjoint de Deschamps se réjouit pour son capitaine, qui continue de rester un bon joueur malgré tout.

(C)Getty Images

« Pourquoi pas ? (rires) En tout cas, c'est un capitaine avec nous qui est très fédérateur. C'est un capitaine qui est très agréable dans le groupe, qui est aussi bien à l'écoute, qui échange aussi beaucoup avec les jeunes et les moins jeunes. Il n'y a pas de changement dans son comportement », a-t-il ajouté.