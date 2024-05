Kroos et Modric, c'est terminé

Les milieux de terrain du Real Madrid, Luka Modric et Toni Kroos, pourraient quitter le club cet été, selon certaines informations.

Le duo dynamique, qui a joué un rôle crucial dans le succès de Madrid ces dernières années, est dans les derniers mois de son contrat et l'on s'attend à ce qu'il quitte les champions de la Liga malgré la domination continue du club merengue en championnat et en Europe.

Des bruits indiquent ainsi que même si c'est un moment triste pour les supporters, il est nécessaire d'assurer la trajectoire ascendante continue du club. Selon la Cadena SER, Kroos et Modric ont donc plus de chances de quitter Madrid cet été que d'y rester. La décision de laisser partir les vétérans est importante pour les géants espagnols, car ils auront du mal à remplacer ces figures clés du vestiaire, tandis que les fans voudraient que Modric reste.

Un chapitre final parfait

Les Madrilènes disposent d'une nouvelle génération de talents au milieu de terrain avec Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui ont rapidement fait partie des meubles du Santiago Bernabéu. Malgré leur statut de légendes du club, Modric et Kroos devront un jour ou l'autre passer à autre chose et il serait peut-être préférable de les laisser partir pendant qu'ils sont au sommet.

Avant de songer à leur prochaine étape, les internationaux croate et allemand voudront jouer leur rôle lors de la finale de la Ligue des champions à Wembley le 1er juin. Ils y affronteront le Borussia Dortmund et auront l'occasion de remporter un quinzième titre, un record. S'ils parviennent à remporter le match, ce sera le chapitre final parfait de leur histoire légendaire à Madrid.