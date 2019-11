Kosovo-Angleterre 0-4, l’Angleterre termine en beauté

L’ de Gareth Southgate n’a pas fait dans la demi-mesure ce dimanche lors de son match contre le Kosovo. Bien que déjà qualifiés, les Three Lions ont mis un point d’honneur à terminer fort en corrigeant leurs hôtes du jour sur le large score de 4 buts à 0. Une deuxième démonstration en l’espace de trois jours, après celle offerte contre le Monténégro (7-0), et qui a de quoi offrir beaucoup de certitudes à Gareth Southgate et ses protégés en prévision du tournoi continental.

Les Anglais ont mis du temps à prendre les devants à la marque, mais une fois le plus dur fait suite au premier but international de Harry Winks, tout est allé comme sur des roulettes. En seconde période, il n’y a eu d'ailleurs qu’une seule équipe sur le terrain, avec une sélection kosovare qui a totalement baissé les bras.

20y 311d - Mason Mount is the youngest player (20 years, 311 days) to score for England since Jimmy Greaves in November 1960 against Wales (20 years, 277 days). Blue. pic.twitter.com/YFyQ7O0Fak