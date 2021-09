Konami dévoile la date de sortie d'eFootball, le remplaçant de PES

A vos agendas ! La grande révolution de Konami arrive très prochainement.

En juillet dernier, Konami a provoqué la stupeur en annonçant la fin de la licence PES et la création d'une nouvelle franchise baptisée eFootball.

Hier, Konami a mis fin au suspense en dévoilant la date de sortie d'eFootball. Ce sera le jeudi 30 septembre sur consoles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) et PC et son téléchargement sera gratuit.

📣 Annonce de #eFootball 2022 !



eFootball 2022 sera lancé le 30 septembre 2021 sur consoles et PC 💻🎮



Cette date marque le début de la nouvelle ère d'eFootball 💥 #SetFootballFree



Toutes les infos ici : https://t.co/u0nFqt5bVH pic.twitter.com/NKVpB83HuJ — KONAMI France (@KONAMIFR) September 2, 2021

Le jeu sera ensuite disponible sur iOS et Android mais la date précise n'a pas été communiquée. Cette version mobile se présentera sous la forme d'une mise à jour de PES 2021. Les joueurs mobiles actuels pourront transférer de nombreux éléments une fois le jeu disponible.

Une mise à jour déjà prévue !

Lors de son lancement, eFootball 2022 permettra de jouer avec les licences de neuf équipes (Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Arsenal, Manchester United, River Plate, Flamengo, São Paulo et Corinthians).

Dès cet automne, une première mise à jour importante apportera des modes supplémentaires, de nouveaux types de joueurs (de « Standard » à « Légendaire ») et la section Creative Teams permettra de choisir un club parmi plus de 600 licences officielles.

Bonne nouvelle, eFootball sera ouvert au cross-play : le détenteur d'une PS5 pourra affronter un joueur utilisant une console Xbox Series X/S.