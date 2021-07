Konami met fin à la licence PES et lance eFootball

PES c'est fini ! Konami renonce à sa célèbre licence et va se consacrer pleinement à eFootball.

Dominé depuis plusieurs années par les différents opus de FIFA, Konami a décidé d'arrêter les frais avec PES (Pro Evolution Soccer). Le célèbre jeu vidéo de simulation de football avait été lancé en 1995 sous le nom d'International Superstar Soccer avant d'être rebaptisé Pro Evolution Soccer en 2003.

Mais Konami ne va pas pour autant délaisser le football. L'entreprise japonaise a décidé d'adopter une nouvelle stratégie et PES sera remplacé par eFootball, une version exclusivement « free to play » qui sera lancée en téléchargement gratuit cet automne dans le monde entier sur consoles (huitième génération et next-gen), ordinateur et Steam, avec des versions iOS et Android qui arriveront par la suite pour les smartphone et les tablettes.

Le jeu permettra de jouer avec les licences de neuf équipes (Barcelone, Bayern Munich, Juventus, Arsenal, Manchester United, River Plate, Flamengo, São Paulo et Corinthians) mais il faudra payer pour jouer avec d'autres équipes et débloquer certains modes de jeu. eFootball sera ouvert au cross-play, c'est-à-dire qu'un joueur de PlayStation pourra affronter un joueur de la Xbox ou un joueur utilise son PC.



eFootball sera développé avec le moteur de jeu vidéo Unreal Engine (de la société Epic Games) au détriment de FOX Engine de Konami ce qui devrait permettre au jeu de prendre une nouvelle dimension. Konami parle d'un système qui fournit quatre fois plus d'animations qu'auparavant et qui s'adapte aux situations en temps réel.

« La vitesse de développement sur l'Unreal Engine est l'une des plus rapide parmi les moteurs de jeu, et son côté polyvalent inclut le high-tech et le low-tech – parfait pour les plateformes mobiles et next-gen », affirme Seitarô Kimura, le producteur de la série.

En attendant la sortie d'eFootball, il faut se contenter pour le moment d'un trailer avec là encore une nouveauté. C'est désormais Neymar qui est la tête d'affiche de Konami aux côtés de Messi. Le joueur du PSG remplace Antoine Griezmann dont le contrat a été rompu par la firme japonaise après la publication d'une vidéo jugée raciste sur les réseaux sociaux.