Kombouaré appelle à la grève après l'arrêt des Championnats : "Il faut faire bloc !"

L'ancien coach de Toulouse, chagriné par la descente du club en Ligue 2 après l'arrêt des Championnats, appelle à une grève générale.

Ancien entraîneur de , Antoine Kombouaré, dont le fils occupe un poste de directeur administratif à Amiens, a très peu goûté l'arrêt des compétitions prononcé par la LFP.

L'ancien coach du PSG notamment, appelle donc à une grève générale la saison prochaine dans les colonnes de L'Equipe. Soutenu par des personnalités comme Laurent Blanc ou Alain Roche, Kombouaré réclame que la prochaine campagne se joue à 22 clubs en , lui qui parle d'une "profonde injustice".

"Il faut que les joueurs et les entraîneurs se mettent d’accord pour faire grève en début de saison prochaine si ça n’évolue pas (...) Je tiendrais le même discours s’il s’agissait de Brest, Nîmes, , Metz ou Saint-Etienne", a-t-il tonné.

Kombouaré redoute de la casse "parmi les joueurs qui ne retrouveront pas de contrat mais aussi au sein des personnels administratifs des clubs (...) Il y aura des licenciements. même au niveau amateur, cela va faire mal. Que des joueurs mettent un terme à leur carrière de cette manière, c’est terriblement injuste. Et j’ai toujours détesté l’injustice. Par rapport à la souffrance et à l’inquiétude nées de cette crise, il faut faire bloc. On n’est pas assez solidaires. Cela me fait bondir", a regretté le Kanak.

Le retour de la pourrait donc se faire attendre au-delà de la saison prochaine...