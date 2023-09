Kolo Muani au PSG ? Le dénouement est connu

Alors qu’il était annoncé comme quasi bouclé, le transfert de Randal Kolo Muani au PSG a pris du plomb dans l'aile.

Le PSG n’obtiendra pas le renfort qu’il espérait tant pour cette fin de mercato. Le club champion de France voulait l’international tricolore Randal Kolo Muani, mais il n’y a pas eu d’accord trouvé avec l’Eintracht Francfort.

Ekitiké a freiné le transfert de Kolo Muani au PSG

Une proposition de 75M€ (plus 15M€ de bonus) a été faite ces dernières heures à Francfort pour l’ancien nantais. Un montant que les Allemands étaient enclins à accepter, mais à condition de trouver un remplaçant à leur homme fort. Cela n’a pas été le cas.

Hugo Ekitiké aurait pu prendre la direction opposée et combler le vide laissé par Kolo Muani. Or, l’ancien rémois, plus attiré par la Premier League, n’était pas chaud pour ce transfert. De plus, l’Eintracht n’était pas non plus très emballé par l’idée d’enrôler le flop parisien.

Le mercato allemand se fermant à 18h, il n’y a plus de place pour un rebondissement dans ce dossier. L’association de choc entre trois attaquants tricolores à Paris (Dembélé, Mbappé et Kolo Muani) ne se fera pas. Au grand dam de la direction parisienne et de tous les supporters de l’équipe.