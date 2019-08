Pays-Bas, Koeman menace d'écarter De Ligt de son onze de départ

Le sélectionneur des Pays-Bas a fait part de sa préoccupation concernant la situation de son défenseur Matthijs De Ligt à la Juventus.

Ronaldo Koeman a laissé entendre que les chances de Matthijs de Ligt de conserver une place dans le onze de départ des pourraient être réduites s'il continue à chauffer le banc de la .

Le jeune défenseur 19 ans a quitté pour se rendre à Turin en juillet dernier et ce contre un montant de 70 millions d'euros, mettant fin à sa belle aventure avec le géant néerlandais. De Ligt a incarné le plus gros transfert de l'Ajax après une superbe campagne 2018-1919 au cours de laquelle les joueurs d'Erik Ten Hag ont remporté un doublé national, tout en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions.

L'arrière hollandais a cumulé 55 apparitions, toutes compétitions confondues, attirant l'attention de nombreux clubs européens de premier plan, dont , Barcelone et le .

Après des mois de spéculation et de rumeurs diverses, De Ligt a donc décidé que la Juventus était le meilleur endroit pour poursuivre son développement, mais il n'a pas encore fait ses débuts en match officiel avec la Vieille Dame. L’ancien joueur de l’Ajax était un remplaçant inutilisé lors de la victoire 1-0 de la Juve à Parme samedi, ce qui était une décision quelque peu surprenante de la part de l’entraîneur principal, Maurizio Sarri. Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini ont joué l'intégralité des 90 minutes. Et le dernier nommé s'est même offert le seul but de la partie.

Koeman, qui avait mené les Pays-Bas vers la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA plus tôt dans l'année, a fait savoir qu'il pourrait prendre une décision difficile dans un proche avenir si De Ligt ne joue pas régulièrement avec son club. "D'un côté, vous vous attendez à ce qu'il joue parce qu'il effectue un transfert pour beaucoup d'argent", a confié Koeman à Studio Voetbal: "Mais si un club a Chiellini et Bonucci, il se peut que l'entraîneur fasse un autre choix".

"Au moment où il choisit la Juventus, il se rend dans un autre pays et doit apprendre une nouvelle langue. Cela prend du temps, mais bien sûr, cela ne devrait pas en prendre trop, a poursuivi le patron des Oranje. Je ne suis pas encore inquiet, mais si c'est toujours le cas en octobre prochain, alors vous commencerez à intégrer dans votre esprit."

Koeman a également insisté sur le fait que De Ligt est toujours en train de s’adapter à un nouveau style de jeu en , ajoutant: "J’ai parlé à Matthijs il y a deux semaines, puis il a également indiqué qu’il devait s’adapter à la manière de jouer et de défendre. C'est quelque chose de différent de ce à quoi il était habitué à Ajax".