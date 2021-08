Koeman : "Le Barça inspire moins de craintes sans Messi"

Le départ de l'attaquant prolifique après près de deux décennies au Camp Nou, a laissé son ancienne équipe sans avantage psychologique.

Le FC Barcelone est moins craint sans Lionel Messi, a admis Ronald Koeman, le coach Blaugrana déclarant que les adversaires du Barça avaient "plus peur" lorsque l'Argentin était au cœur de leur équipe.

Le départ de l'attaquant prolifique après une brillante carrière de près de deux décennies au Camp Nou, a laissé un vide majeur à combler pour le club catalan cette saison. Une première victoire en Liga contre la Real Sociedad a été suivie par un match nul frustrant face à l'Athletic Bilbao. S'exprimant au terme du match, Koeman a reconnu que sans leur ancien talisman, les Catalans avaient perdu un avantage psychologique majeur.

"Je n'aime pas toujours parler de la même chose, mais nous parlons des meilleurs au monde", a déclaré le Néerlandais lors de sa conférence de presse d'après-match.

"Nos adversaires avaient plus peur quand Messi était ici. Pour nous aussi, si vous passez le ballon à Leo, il ne le perdra généralement pas. Vous pouvez dire que [Messi] n'est pas là. Nous le savons et nous ne pouvons pas le changer."

Memphis Depay a arraché son premier but pour Barcelone et a sauvé un point après que le premier but d'Inigo Martinez ait mis les hôtes en tête à San Mames, tandis qu'Eric Garcia a été expulsé dans le temps additionnel. Koeman a admis qu'il n'avait aucun problème avec le résultat, faisant honneur aux adversaires de son équipe : "C'était un grand match pour beaucoup de choses".

"Je pense que nous nous sommes rendus les choses trop difficiles pour nous-mêmes au début du match. Nous devons savoir quand nous pouvons jouer court, le gardien également. Nous n'étions pas assez calmes dans les 15 premières minutes."

"Je pense qu'un match nul est un résultat juste, nous avons eu des chances de gagner, l'Athletic était à un très haut niveau. C'est un terrain très difficile, donc je ne peux pas être mécontent du résultat."