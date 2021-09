Koeman l'admet : son FC Barcelone "n'est pas le Barça de 2012

Le coach batave a dressé le constat lucide du niveau de son équipe en conférence de presse.

L'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a appelé à un retour à la réalité concernant la direction que prend le club cette saison. Le Néerlandais a supervisé un décevant match nul 1-1 à domicile contre Grenade, les locaux étant sauvés par une tête de Ronald Araujo à la 90e minute au Camp Nou.

Cependant, comme son équipe a terminé le match avec un partenariat offensif de Gerard Piqué et Luuk De Jong, les Blaugrana ont fait l'objet de quelques critiques. Mais malgré les changements de plans tactiques, Koeman a insisté sur le fait que les fans doivent être réalistes quant à ce qu'ils attendent de l'équipe, car ils sont loin de l'équipe dominante de Pep Guardiola de 2008 à 2012.

"Regardez la liste de l'effectif que nous avons, nous avons fait ce que nous devions faire", a glissé Koeman face aux médias. "Il n'y a pas de footballeurs pour le tiki-taka. Vous devez jouer dans notre style, mais si le jeu a besoin d'un changement, nous devons le faire.

"Le Barca d'aujourd'hui n'est pas le Barca d'il y a huit ans. Nous avons joué à la manière du Barca de 2021, mais nous n'avons pas de vitesse en attaque car Coutinho coupe à l'intérieur, Demir ne court pas au-delà. Avec Ansu et Dembele, c'est différent, nous avons plus de profondeur et nous devons chercher des alternatives."

Koeman et Barcelone sont déjà confrontés à un nouveau défi puisqu'ils s'apprêtent à négocier un déplacement à Cadix jeudi soir.

Ce match signifie que les Blaugrana ont encore un match en main sur leurs rivaux dans les semaines à venir, en raison de la perturbation de la trêve internationale, avec un match à domicile contre Levante.