Koeman : "J'ai signé pour deux ans, je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine"

Le Néerlandais réitère qu'il ressent la confiance du président, même s'ils ne parleront pas de l'avenir avant la fin de la saison.

Le FC Barcelone n'a pas pu battre l'Atlético Madrid et maintenant il est contraint de battre Levante. Le FC Barcelone sait que le titre leur échappera s'ils ne gagnent pas à la Ciutat de Valencia et c'est précisément ce dont Ronald Koeman a parlé aujourd'hui lors de la conférence de presse d'avant-match. Le Néerlandais assure que cette Liga "ne s'est pas encore échappée" et qu '"il y a toujours l'option et d'abord il faut gagner nos matchs", a déclaré l'entraîneur du Barça, qui a également souligné que cette saison "est une Liga très homogène".

Koeman a également parlé de son avenir et a été convaincu de continuer la prochaine saison sur le banc du club catalan : "Je voudrais répondre après le dernier match. Le président depuis le premier jour m'a montré sa confiance et si quelqu'un peut décider, c'est le président. L'avenir pour moi n'est pas d'être inquiet. J'ai signé pour deux ans et je me vois comme entraîneur l'année prochaine. Sinon, le président me le dira. Nous nous réunissons pour discuter après la fin de la saison. Maintenant, attendons ces deux semaines".

"Le match comportait deux parties différentes. Nous ne nous sommes pas bien sortis. Il nous a été difficile de faire pression sur eux et ils ont créé un danger. En seconde période, nous avons été meilleurs et nous avons eu nos occasions. C'était un match contre une équipe très forte et, en regardant les deux équipes, l'Atlético avait une équipe plus expérimentée que la nôtre. Je pense qu'il faut analyser et réfléchir. On joue avec deux milieux de terrain de 18 ans et deux défenseurs de 20. Il faut savoir d'où on vient, les changements qu'on a faits. Nous avons remporté un titre, nous nous battons pour un autre ... Nous devons nous améliorer mais je ne pense pas que je puisse être le meilleur entraîneur si quelqu'un marque ou rate un penalty", a analysé l'entraîneur du Barça à propos du choc contre l'Atlético.

"Le Real se sent lesé par l'arbitrage ? C'est leur problème"

Le Néerlandais ne rend pas les armes dans la course au titre : "Nous nous battrons jusqu'au dernier moment pour gagner la Liga. Ce n'est pas entre nos mains, mais nous ne pouvons pas faire d'erreur. La Liga nous a échappé ? Non parce qu'avec les nuls ce week-end, nous sommes toujours dans la même situation. Vous n’avez pas à penser davantage aux autres, car la première chose est toujours de gagner nos matches".

Ronald Koeman a réagi à la polémique lors du match du Real Madrid : "J'ai regardé les 20 premières minutes du Real Madrid Madrid puis le match de l'AC Milan contre la Juventus parce que ça me rend un peu nerveux de voir nos rivaux jouer. Je préfère regarder un autre match et connaître le résultat quand il se terminera. S'il y a bien quelqu'un qui ne doit pas parler d'arbitrage, c'est moi. J'ai déjà dit ce que je pense, mon opinion n'a pas changé. Si le Real Madrid pense qu'il a été lesé, c'est son problème. La seule chose, c'est qu'en tant qu'entraîneur, il arrive un moment où l'on ne sait pas quand est-ce qu'il y a main.

Le FC Barcelone peut encore être champion, même si c'est difficile pour les Catalans de remporter le championnat. Les comptes sont simples: le Barça doit faire le plein de victoires et décrocher les 9 points qui restent à obtenir et attendre un double revers. D'abord, du leader, l'Atlético de Madrid. Et deuxièmement, du Real Madrid. En cas de triple égalité, le FC Barcelone ne serait pas champion non plus, car ils n'ont pas la goal average particulier avec leurs deux rivaux.