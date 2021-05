Barça, Piqué : "Nous sommes toujours vivants"

Gerard Piqué a accordé un entretien à Movistar+ après le nul de l'Atlético contre le Barça.

Gerard Piqué a discuté avec Movistar après le match nul 0-0 de son équipe du Barça samedi face à l'Atlético Madrid, qui favorise le Real dans la course au titre.

Un mauvais résultat?

"Nous espérions gagner et obtenir un meilleur résultat. Nous sommes toujours en vie. Je pensais que nous avons joué un bon match. Nous avons eu plus d'occasions claires, mais ce n'était pas le cas. Nous sommes toujours en vie. Nous connaissons la situation. nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais en regardant certains des résultats de cette saison, je pense que la ligue est encore grande ouverte, il reste encore trois matchs à jouer et nous devons gagner le match de mardi et les deux prochains ".

Barcelone a eu du mal à créer le danger...

"L'Atlético est probablement la meilleure équipe défensive et il est toujours difficile de générer des occasions. Nous aurions dû tirer le meilleur parti des occasions que nous avons eues en première période. Nous avons eu des occasions de Leo, Ousmane".

Que pourrait-il se passer d'ici la fin de la saison ?

L'article continue ci-dessous

"N'importe quoi. D'après ce que nous avons vu en Liga, les niveaux de confiance pourraient avoir un impact. Si Madrid remporte ses quatre matches, il sera sacré champion, mais il a été difficile pour les meilleures équipes d'être régulières. Si nous gagnons tous nos matchs, nous aurons encore une chance ".

Un pronostic de fin de saison ?

"Je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas ce qui va se passer, mais notre objectif est de nous battre jusqu'au bout. Au cours des 12 ou 13 dernières campagnes, nous avons concouru jusqu'au dernier jour et cela se reproduira probablement cette saison. Nous sommes en compétition depuis le début de l'année, c'est juste dommage pour les résultats des derniers matchs ".