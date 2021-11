Klopp révèle ce que Rangnick va apporter à MU

L'entraîneur des Reds est un grand fan de Ralf Rangnick et s'attend à ce qu'il ait un impact positif une fois qu'il se sera installé sur le banc à Old Trafford. Jurgen Klopp a réagi à la nouvelle de la possible venue de son compatriote chez le rival honni : "Malheureusement, un bon entraîneur débarque à Manchester United".

Les Red Devils ayant pris la décision de se séparer d’Olé Gunnar Solskjaer, ils ont choisi de miser sur l’expérience afin de pouvoir se remettre sur les bons rails. C’est pourquoi l'ancien entraîneur du RB Leipzig a été choisi pour assurer l’intérim. Et Klopp s'attend à ce que ce dernier impose son autorité sur une équipe en difficulté et les fasse avancer dans la bonne direction.

Klopp convaincu du rebond de MU sous Rangnick

Interrogé par les journalistes à propos de Rangnick ce vendredi, le manager des Reds a déclaré : "Malheureusement, un bon entraîneur vient en Angleterre et c’est à Man Utd. Ralf est évidemment un manager très expérimenté, a commencé par déclarer le manager des vice-champions d'Angleterre. Il a fait ressortir deux clubs de nulle part malgré les menaces et l’animosité extérieure, Hoffenheim et Leipzig. Il a occupé beaucoup de fonctions différentes dans le football, mais sa première préoccupation a toujours été d'être entraîneur et manager. C'est évidemment sa meilleure compétence ».

Klopp est convaincu que MU va retrouver des couleurs sous la direction de son compatriote : « United sera organisé sur le terrain, nous devons en avoir conscience ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les autres équipes ! Par contre, Ralf se rendra compte assez rapidement qu'il n'a pas le temps de s'entraîner car ils jouent tout le temps, ce qui rend les choses un peu difficiles pour lui ».

L'article continue ci-dessous

Klopp a aussi évoqué la relation qu’il a eue avec Rangnick lorsque tous les deux coachaient en Allemagne. « Ils jouaient toujours contre notre adversaire la semaine suivante, alors il m'a appelé, le jeune manager de Mayence, et m'a posé plein de questions. J'étais content que le grand Ralf Rangnick m'appelle mais il a obtenu toutes les informations dont il avait besoin. Ils ont été promus, pas nous. Alors il me doit encore quelque chose ! Dans le monde du football en Allemagne, il est très, très bien considéré, et à juste titre », a conclu le patron de LFC ».