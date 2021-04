Klopp précise ce que Liverpool doit faire pour battre le Real Madrid et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions

Le tacticien allemand dit que les Reds ne peuvent pas se permettre de donner un pouce aux Merengue lors du match retour à Anfield.

Jürgen Klopp a identifié ce que Liverpool doit faire pour battre le Real Madrid et atteindre les demi-finales de la Ligue des champions. Liverpool a subi un revers majeur dans sa poursuite d'une septième Coupe d'Europe après avoir été battu 3-1 par Madrid lors du match aller de leur quart de finale la semaine dernière. Un doublé de Vinicius Junior et une frappe de Marco Asensio ont donné aux Merengue une bonne avance avant le retour à Anfield.

Mohamed Salah a inscrit un but très important à l'extérieur pour les Reds, et Jürgen Klopp espère toujours que son équipe pourra renverser la vapeur au retour. Cependant, le tacticien allemand dit que Liverpool ne peut pas se permettre de donner un pouce à Madrid s'ils veulent réussir à atteindre le dernier carré de la compétition, après avoir vu à quel point ils peuvent être cliniques dans le dernier tiers lorsque toute sorte d'opportunité se présente.

"Pour battre le Real Madrid, vous devez défendre à votre plus haut niveau, car leurs qualités offensives sont incroyables et même dans ce cas, c’est vraiment difficile", a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse d’avant-match. "Le premier but qu'ils ont marqué en est un bon exemple; pour la plupart des équipes du monde, ce n'était même pas une demi-occasion, mais la passe de Toni Kroos et la première touche et l'arrivée étaient absolument incroyables".

Les plus célèbres retours de Liverpool en Ligue des champions

"Donc, même si vous vous défendez bien et que vous leur refusez beaucoup de choses, ces choses sont toujours possibles. Pour les deux buts suivants, notre pourcentage d'implication était trop élevé, définitivement. Donc, nous devons défendre à un très haut niveau et nous devons nous créer des occasions - et c'est ce que nous allons essayer. Je ne peux pas inventer de nouvelles choses simplement parce que nous sommes menés 3-1, nous utiliserons les outils habituels du football - ou on va essayer au moins", a ajouté l'Allemand.

Liverpool n'est pas étranger aux miracles sur la scène continentale, ayant été des habitués des huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis le mandat de Gerard Houllier au début des années 2000. Rafa Benitez était en charge lorsque les Reds ont dû marquer trois points lors de leur dernier match de phase de groupes en 2004-05, Steven Gerrard se révélant être le héros en remportant une victoire spectaculaire 3-1 sur l'Olympiacos à Anfield.

Liverpool a ensuite atteint la finale à Istanbul et a organisé l'un des revirements les plus remarquables de l'histoire du football après être mené 3-0 par l'AC Milan en première mi-temps, ramenant le score au même niveau à la fin du temps réglementaire avant de finalement gagner aux tirs au but. Le dernier retour de l'équipe du Merseyside a eu lieu lors de leur campagne triomphale 2018-19, alors qu'ils rebondissaient après une défaite 3-0 au match aller contre Barcelone au Camp Nou en battant les géants espagnols 4-0 à Anfield pour se qualifier pour la finale - qu'ils ont gagné 2-1 contre Tottenham.