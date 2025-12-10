Klopp ou Zidane ? Le Real a fait son choix pour remplacer Alonso

L'avenir du technicien basque au Bernabéu n'est plus assuré, et la rencontre face à Manchester City pourrait s'avérer décisive.

Pour l'instant, il semblerait qu'Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid Castilla, soit le favori pour assurer l'intérim au moins jusqu'à la fin de la saison, en cas de limogeage d'Alonso. Il est cité comme le candidat le plus probable, Zinédine Zidane ne semblant pas être en lice. Cependant, un autre nom a également été évoqué.

L'intérêt supposé du Real Madrid pour Jürgen Klopp

Selon Indykaila, le Real Madrid aurait formulé une offre mirobolante pour faire de l'ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, son prochain manager. Ils soulignent toutefois qu'il est improbable que Klopp accepte l'offre, étant donné qu'il a pris sa retraite d'entraîneur et qu'il occupe désormais le poste de directeur du développement du football mondial chez Red Bull.

Le Real Madrid dément les rumeurs d'un retour de Klopp.

Cependant, El Chiringuito a démenti cette information peu après sa parution, déclarant que Zidane et Klopp étaient tous deux écartés pour cette saison. Le journal précise que l'objectif du Real Madrid est de poursuivre la saison avec Alonso, mais que la situation sera réévaluée à Noël si celle-ci devient « insoutenable ».

Klopp a déjà été annoncé du côté du Real Madrid par le passé, et lorsque Carlo Ancelotti était en difficulté la saison dernière, il figurait parmi les favoris. Anas Laghrari, conseiller du président Florentino Pérez, serait un grand admirateur de Klopp. Cela dit, après plusieurs rumeurs l'associant aux deux joueurs, l'agent de Klopp a démenti toute possibilité de retour de sa retraite.