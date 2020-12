Klopp entraîneur de l'année, Mourinho a une pensée pour Flick

Selon Mourinho, Flick a été négligé pour le titre de meilleur entraîneur masculin lors de la cérémonie de remise des prix annuelle de la FIFA, jeudi.

La saison dernière, Hansi Flick a conduit le Bayern à un triplé en , DFB-Pokal et , tout en remportant également la Super Coupe de l'UEFA et la Super Coupe de la DFL en 2020. Une année magnifique pour les Bavarois et leur entraîneur pourtant très peu expérimenté, ex-adjoint de Joachim Low avec la Mannschaft.

Ainsi, quelques sourcils ont été soulevés lorsque Flick a été négligé pour le titre de meilleur entraîneur masculin lors de la cérémonie de remise des prix annuelle de la FIFA, jeudi. En effet, c'est le patron de , Jurgen Klopp, qui a conservé son titre, lui qui a conduit les Reds vers un titre national attendu depuis 30 ans.

"S'il remporte sept titres en une saison, peut-être qu'il remportera le prix"

Mourinho, dont l'équipe de a été battue par Liverpool 2-1 mercredi, a été interrogé sur cette décision. Et visiblement, le Portugais aurait préféré voir Hansi Flick récompensé. "Je pense que la seule chance pour Flick de gagner est que le Bayern trouve encore deux ou trois nouvelles compétitions pour les gagner", a déclaré Mourinho, ironique.

"Alors peut-être que s'il remporte sept titres en une saison, peut-être qu'il remportera le prix, car je crois qu'il n'a remporté que la Ligue des champions, la , Pokal, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d' - il n'en a remporté que cinq et le plus grand de tous", a ensuite ajouté le coach des Spurs.

Il est vrai que la décision peut paraître cruelle pour l'entraîneur du , qui aura bien du mal à reproduire un tel exploit. Si le titre remporté par les Reds de Liverpool n'est pas à minimiser, force est de constater que la suprématie bavaroise restera dans les annales. Pour Flick, il n'y a plus qu'à espérer que la domination se poursuive !