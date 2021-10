Klopp a changé d’avis sur l’Atlético Madrid

Le manager de Liverpool a nuancé les propos critiques qu’il a tenus sur Diego Simeone et l’Atlético.

Les Reds de Liverpool sont en Espagne pour le choc de la Ligue des champions qui les oppose demain à l’Atletico Madrid.

Présent en conférence de presse d’avant-match, Jurgen Klopp a été appelé à livrer son avis sur le style des Matelassiers. Par le passé, il avait déclaré, ne pas être un grand fan, déplorant le côté restrictif de leur approche. Son opinion a depuis un peu évolué.

« Je l'ai dit après notre élimination face à eux et j'étais en colère et déçu pour beaucoup de choses : par la vie un peu car les choses allaient mal à ce moment-là, et nous devions nous concentrer sur le football dans des circonstances vraiment étranges. Ensuite, bien sûr, nous avons joué contre une équipe pleine de joueurs de première classe qui ont défendu avec tout ce qu'ils avaient et c'est probablement la raison pour laquelle j'ai dit ce que j'ai dit ».

« Simeone maintient ses hommes sur leurs gardes »

Le technicien allemand a ensuite loué Diego Simeone pour le travail qu’il accomplit dans la capitale espagnole depuis plus de dix ans. « Simeone fait tout bien, il est le champion d'Espagne et il est à l'Atletico depuis longtemps. Il les maintient sur leurs gardes et ils se donnent à fond pour lui. Je ne pourrais pas le respecter plus. »

S’il regrette de s’être emporté en mars 2020, Klopp a quand même avoué qu’il avait une vision différente de football par rapport à son homologue argentin. « Mais ce n’est pas parce que j'aime un style de football différent que je ne peux pas reconnaitre une équipe qui a du succès et qui est solide. Ils ont changé le système et ramené certains joueurs. Ils ont fait un travail impressionnant avec les signatures opérés, ils ressemblent à une bonne équipe. Ils pourraient redevenir champions. »