Kimpembe, Tuchel… Les réactions après Reims-PSG (0-3)

Le PSG a accédé en finale de la Coupe de la Ligue en corrigeant Reims sur ses terres. Une brillante victoire qui a beaucoup plus à Thomas Tuchel.

Paris s’est qualifié ce mercredi pour la finale de la à la suite de son succès contre Reims à Auguste Delaune (3-0). Malgré les absences de Di Maria et d’Icardi, les champions de n’ont guère tremblé, et ont même surclassé leurs opposants. Une démonstration de force dont ils se sont félicités au coup de sifflet final, tout en se projetant sur le futur voyage au Stade de France. Les Champenois, eux, n'ont pu que constater les dégâts.

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Canal+) : "C'était un match engagé face à une bonne équipe de Reims avec un bon bloc. Ce n'était pas facile. On a su mettre de la qualité, de l'envie, marquer rapidement et tenir le score jusqu'à la fin. Tous les matches ne se ressemblent pas. Ce soir ça a été compliqué. Le plus important c'est la qualification. Faire une finale de Coupe pour cette dernière édition ça nous tenait à cœur. La finale rêvée ? Je ne sais pas mais c'est une belle équipe. Le brassard ? C'est une fierté, même si c'est moins le cas dans des circonstances comme ça…"

Moment sympa entre le jeune #Kouassi, @ThomMills et @kimpembe_3 en zone mixte, avec une nouvelle punchline signée #Meunier à propos de la finale contre l'OL : "Je soupçonne la FFF d'avoir truqué le tirage". 🤣👌 #SDRPSG pic.twitter.com/7KNss4kUsY — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) January 22, 2020

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "On a fait de très bons efforts défensivement mais c'était nécessaire. Peu d'équipes ont beaucoup d'occasions contre Reims. On a trouvé des espaces plus facilement en 2e mi-temps. Il était possible de marquer plus de buts mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On a joué de façon super sérieuse, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, on a été efficaces. C'est bien".

Tanguy Kouassi (défenseur du PSG) : « C’était un très grand jour pour moi. Je pense que ma joie s’est ressentie après ce but. »

L'article continue ci-dessous

Thomas Meunier (défenseur du PSG) : « Le PSG a gagné la première édition de la Coupe de la Ligue. Il faut gagner la dernière maintenant. Il faut aller jouer l’OL et avec l’ambition de l’emporter. »