Kimmich au Barça, c'est validé

La star du Bayern, très convoité, a arrêté son choix pour sa prochaine destination selon certains médias ibériques.

Le FC Barcelone a fait de l'arrivée d'un milieu de terrain capable de se positionner devant la défense sa priorité numéro un cet été, et deux noms ressortent comme des préférences pour Xavi Hernandez : Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Martin Zubimendi (Real Sociedad).

Si le FC Barcelone a reçu une mauvaise nouvelle concernant l'arrivée de Zubimendi à la suite d'une rencontre avec son agent, les perspectives sont bien meilleures pour Kimmich. Le principal problème reste son prix, que le Bayern n'a pas fixé pour un joueur qu'il a l'intention de renouveler. Le joueur de 29 ans n'a plus qu'une année de contrat, ce qui complique les choses, même si le Bayern a l'intention de le conserver et tente déjà de le convaincre.

Le Bayern veut le garder

Selon Sport, Kimmich facilitera la tâche du FC Barcelone. Le métronome allemand est prêt à attendre que les Blaugrana réunissent l'argent nécessaire pour une offre cet été, qui dépendra certainement de la vente du joueur. Kimmich est prêt à tenter une nouvelle expérience, et donc à faire sa part pour que cela se produise.

L'article continue ci-dessous

Tant que le FC Barcelone n'aura pas réalisé ces ventes, et probablement des ventes « douloureuses », ses espoirs de faire venir Kimmich sont hypothétiques, comme c'est le cas pour Zubimendi. Le Bayern ne facilitera pas non plus la tâche à Barcelone, comme il l'a constaté lors de l'acquisition de Robert Lewandowski, qui s'est soldée par un paiement de 50 millions d'euros pour un joueur de 32 ans, et étant donné que Kimmich a trois ans de moins, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il exige quelque chose de cet ordre.