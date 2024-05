Keylor Navas avec Messi à Miami ?

Tata Martino a déclaré que les Herons seraient liés à « plusieurs joueurs » dans le cadre des rumeurs de transfert concernant Keylor Navas.

Après le match nul 0-0 contre Orlando City mercredi soir, le boss des Herons a fait quelques déclarations lors de la conférence de presse d'après-match, notamment sur les plans de transfert pour l'été. On parle d'un nouveau gardien de but et d'un attaquant. L'un des noms sur la liste des candidats ? La légende du Costa Rica, Keylor Navas.

Le joueur de 37 ans sera libre cet été à l'expiration de son contrat avec le PSG en France. Il n'a fait que cinq apparitions depuis le début de la campagne 2023/24, jouant les seconds rôles derrière Gianluigi Donnaruma. Le Tico pourrait rivaliser avec l'international américain Drake Callender, qui a manqué de régularité cette saison.

Navas vers Miami ?

Martino a toutefois tenu à préciser qu'il était satisfait des performances de son gardien de but ces derniers temps. L'avenir dira si l'équipe fera appel à un autre gardien de but cet été, mais Navas est un joueur à surveiller. « Il y aura plusieurs noms qui apparaîtront. Pour l'instant, il reste quelques mois avant l'ouverture de la fenêtre, nous n'y pensons pas pour l'instant. »

Les Herons reprennent la compétition ce week-end face à D.C. United pour tenter de rester invaincus en six matches de championnat. Entre-temps, Luis Suarez et Christian Benteke se disputeront le Soulier d'or.