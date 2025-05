Kevin de Bruyne à l'OM, c'est terminé

Marseille vs Brest

L'icône de Manchester City, Kevin De Bruyne, semble se rapprocher d'un transfert à Naples après la confirmation de l'achat d'une maison

La Gazetta dello Sport indique que les agents de De Bruyne rencontreront les représentants de Naples mercredi pour discuter d'un éventuel contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année, assorti d'une prime à la signature de 10 millions d'euros (8,4 millions de livres sterling).

De Bruyne restera sans doute dans les annales comme le plus grand joueur de City, mais cela n'a pas suffi à lui offrir un nouveau contrat. Le joueur de 33 ans a disputé son dernier match sous les couleurs de Manchester dimanche, et les rumeurs vont bon train quant à son éventuel transfert à Naples, fraîchement sacré champion de Serie A, peu après son entrée en fonction. Selon le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, l'international belge a acheté une maison à Naples et un transfert est très probable.

Il a déclaré à la RAI : « De Bruyne pourrait-il être dans les parages pour célébrer le titre de Naples ? Probablement oui. Il a acheté une belle maison ici, en ville. Je l'ai appelé, sa femme et son fils de neuf ans ce matin, c'était magnifique. Rien n'est encore signé.»

L'article continue ci-dessous

Ce n'est peut-être qu'une question de temps avant que le milieu offensif ne quitte City pour rejoindre Naples avant la saison prochaine. Un transfert à l'OM semble, en outre, totalement exclu.