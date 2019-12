Keisuke Honda quitte déjà le Vitesse Arnhem

Moins de 2 mois après sa signature, Keisuke Honda quitte déjà le Vitesse Arnhem !

Le passage de Keisuke Honda au Vitesse Arnhem aura été particulièrement court: moins de deux mois après la signature de son bail, la star japonaise s'en va déjà.

"Les chemins de Keisuke Honda et de Vitesse se séparent déjà", a indiqué le Vitesse via un communiqué. "Quand je suis arrivé ici, ma mission était de changer la situation. Je n'y suis pas parvenu", a déploré le Japonais, cité sur le site de son désormais ex club.

Depuis la signature le 6 novembre de son contrat, qui devait courir jusqu'à la fin de la saison, Honda a participé à quatre matches en pour un seul succès. "Je m'en sens responsable.C'est pourquoi je pense que je ne devrais pas jouer ici après l'hiver".

20 jours avant le départ de Honda, le coach du Vitesse Leonid Slutsky quittait le club 6e d'Eredivisie.