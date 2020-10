Kehrer et Icardi forfaits pour PSG-MU !

Thomas Tuchel a annoncé les blessures de Thilo Kehrer et Mauro Icardi. Les deux joueurs sont déjà forfaits pour PSG-MU mardi prochain en C1.

Le PSG n'est pas épargné par les blessures. Durant la trêve, plusieurs joueurs sont venus remplir l'infirmerie. C'est le cas des internationaux Marquinhos, Julian Draxler et Marco Verratti, tous touchés en sélection. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir connu des pépins physiques ces derniers jours.

Danilo Pereira ne jouera pas à Nîmes

Ainsi, lors du point presse organisé ce jeudi, Thomas Tuchel a annoncé les blessures de Thilo Kehrer et Mauro Icardi. Le défenseur allemand et l'attaquant argentin sont non seulement forfaits pour le déplacement à Nîmes, vendredi (21 h) en ouverture de la 7e journée de , mais ils rateront également le match de mardi prochain contre , en .

"On a un petit peu de malchance, confiait Tuchel. Draxler, Verratti et Marquinhos sont blessés. Ils ne seront pas avec nous contre Nîmes. Il y a des doutes pour Manchester concernant ces trois joueurs. Marco est avec le docteur. Aujourd'hui, pour moi c'est possible qu'il joue mardi. On verra si ça reste comme ça. (...) Thilo Kehrer est blessé, il va manquer quelques semaines. Juan Bernat est toujours absent, et Mauro Icardi s'est blessé mercredi de la semaine dernière aux ligaments internes du genou. Ce n'est pas trop grave, mais il ne s'est pas entraîné. Il ratera Nîmes et Manchester."