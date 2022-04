Keane : "Recruter Ronaldo n’était pas une erreur"

L'ancien capitaine de Man Utd Roy Keane pense que le retour de Cristiano Ronaldo n'était pas une erreur, mais admet que l'attaquant vétéran peut faire encore plus pour l'équipe.

Lors de l’émission Agree to Disagree de LADbible TV, Keane a déclaré que Ronaldo a apporté et peut continuer à apporter de la qualité aux Mancuniens. Il a également déclaré que le transfert était en partie commercial et qu'il apportait une valeur ajoutée à la marque Man Utd. Cela dit, il a critiqué son manque de leadership et son langage corporel qu’il juge frustrant par moments

Lorsqu’il lui a été demandé si les Red Devils avaient fait une erreur en re-signant Ronaldo, Keane a répondu : « Je pense que le jeu en valait la chandelle. Dans l'ensemble, ce n'est pas une grande signature en raison de son âge, mais je pense toujours qu'il peut apporter quelque chose et je pense qu'il l'a fait. Mais ce qui s'est passé autour de lui n'a pas été assez bon ».

« L’humeur boudeuse de Ronaldo se répercute sur son équipe »

« Mais je pense toujours que Ronaldo pourrait probablement montrer de meilleures qualités de leader, a poursuivi celui qui était capitaine de MU lors du premier recrutement de CR7 en 2003. Je sais qu'il a été contrarié une ou deux fois lorsqu'il a été mis à l'écart, il n'allait clairement pas jouer tous les matchs, mais il lui arrive encore de signer des prestations de grande classe, comme face à Tottenham ».

« Si vous vous souvenez du match de Brentford, où il a été sorti - et il n'y a aucun problème à ce qu'un joueur soit contrarié - mais 10-15 minutes se sont écoulées et il était toujours fâché. Je pense que Ronaldo n'a pas été génial de ce côté-là, mais je pense que sa frustration pénalise United », a ajouté l’aboyeur irlandais.

« Je sais que [Louis] van Gaal a récemment déclaré que Man Utd est un club commercial, et la signature en faisait partie, elle faisait partie de l'image de marque, du prix de l'action », a conclu Keane.

Malgré la mauvaise saison de Man Utd, Ronaldo a démontré qu'à 37 ans, il est toujours l'un des meilleurs attaquants du football, et ses statistiques le soulignent. Toutes compétitions confondues, Ronaldo a marqué 21 buts et en a offert trois, alors qu'il reste encore six matches de Premier League à jouer.

Comme il l'a si souvent fait par le passé, Ronaldo a été particulièrement impressionnant en Ligue des champions, où il a signé six des onze buts de MU. Tout ceci suggère que le quintuple Ballon d'Or peut encore avoir un grand rôle à jouer dans la reconstruction du club et sous la coupe du nouveau manager que devrait être le Néerlandais Erik Ten Hag.