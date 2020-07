Karl-Heinz Rummenigge : "La formation à la française, elle est unique"

Alors que le Bayern compte désormais six français dans son effectif, le président du club a tenu à souligner la qualité de la formation tricolore.

Insatiable à l'échelle nationale, le a remporté un huitième titre de rang en cette saison. Tout simplement trop fort pour ses concurrents, le club le plus titré d' a déjà été plutôt actif sur le marché des transferts, en enrôlant Leroy Sané (ex ) et Tanguy Kouassi (ex PSG). Avec le recrutement du second cité, les Bavarois comptent désormais six joueurs français dans leur effectif. Une véritable armada tricolore, très appréciée du président du club.

"Le rapport qualité-prix reste intéressant"

En effet, dans un entretien accordé à France Football, Karl-Heinz Rummenigge s'est confié sur l'intérêt grandissant des clubs allemands pour les jeunes talents de l'Hexagone. Selon lui, la formation française se veut différente des autres par sa faculté à former des joueurs déjà prêts mentalement pour le haut niveau.



"Le plus spectaculaire, c'est la formation à la française, elle est unique. Les joueurs sont très bien préparés physiquement, techniquement et tactiquement. Ces joueurs de 20 ans font déjà preuve d'une étonnante maturité dans leur jeu et leur personnalité", a d'abord déclaré le patron du Champion d'Allemagne.

"Ils constituent pour chaque club allemand un enrichissement. Certes, les joueurs français ne sont pas donnés, mais le rapport qualité-prix reste intéressant. Nous les adorons et eux se sentent bien chez nous. Lorsqu'il était à Dortmund, j'adorais voir jouer Ousmane Dembélé. Il était l'un de mes joueurs favoris", a ensuite ajouté Karl-Heinz Rummenigge. Couronné en lors du Mondial 2018, le football français vit en effet de très belles heures grâce à une génération ultra talentueuse.