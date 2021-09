Karim Ziani rejoint la JS Kabylie

L’ancien milieu de terrain de l’OM, Karim Ziani, vient d’être nommé comme directeur sportif de la JS Kabylie.

Karim Ziani va connaitre sa toute première expérience professionnelle dans son pays. Mais, ça ne sera pas comme joueur. L’ex-international algérien a été désigné lundi comme directeur sportif de la JS Kabylie, l’un des clubs phares de l’Algérie.

Agé de 39 ans, Ziani s’était occupé dernièrement de la réserve de l’US Orléans, le club où il avait terminé sa carrière. En avril dernier, il avait jeté l’éponge pour des raisons personnelles. Alors qu’il pensait percer en tant qu’entraineur, c’est donc dans le rôle de dirigeant qu’il va essayer de faire ses preuves.

Et sa mission est importante, puisque les Canaris de la JSK sont très populaires de l’autre côté de le Méditérannée. Actuellement, ils sont à la recherche de leur glorieux passé. Le club est en pleine restructuration, suite notamment au départ de leur président Chérif Mellal il y a de cela quelques jours.

Il est une légende en Algérie

Ziani marche ainsi sur les pas de son beau-frère Anthar Yahia. Ce dernier avait également occupé les mêmes fonctions au sein du club de l’USM Alger. Il avait été remercié il y a de cela quelques semaines.

Durant sa carrière de joueur, il a évolué dans six pays différents, mais c’est en France qu’il s’est le plus fait remarquer. A Troyes, son club formateur, puis à Lorient, à Sochaux (avec qui il a remporté la Coupe de France) et finalement à l’OM. En 2007/08, il était titulaire lors du premier succès d’un club français à Anfield avec cet exploit de l'OM contre Liverpool.

Le natif de Sèvres a aussi connu une longue et belle carrière avec sa sélection nationale. Il a défendu les couleurs des Fennecs à 62 reprises, entre 2003 et 2011, participant notamment à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il fut l’un des artisans du renouveau des Verts.