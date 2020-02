Karim Benzema aurait prolongé au Real Madrid

D’après la presse espagnole, Karim Benzema vient de signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid.

Comme annoncé il y a quelques semaines, Karim Benzema a lié son futur à celui du . C’est ce que rapporte le quotidien espagnol AS ce vendredi, précisant que l’attaquant français a prolongé son contrat avec les champions d’ jusqu’en 2022.

Le précédent contrat de l’ancien Lyonnais avec les Merengue courait jusqu’en 2021. Il rempile donc d’un an, et nul doute que ce nouvel engagement est assorti d’une revalorisation salariale. A noter qu’avec 9M€ par an, il n’était que le 5e joueur le mieux payé du club derrière Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos et Sergio Ramos.

L'article continue ci-dessous

Karim Benzema est l’un des tous meilleurs joueurs du Real depuis l’entame de la saison. Il a marqué 18 buts et offert 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ayant toute la confiance de Zinedine Zidane et évoluant de manière beaucoup plus libérée que lorsqu’il était dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, il se montre à la hauteur des attentes.

Plus d'équipes

A la fin de ce nouveau bail, Benzema aura 34 ans. Il y a fort à parier donc qu’il achèvera sa carrière du côté de Bernabeu. Juninho espérait pourtant le faire revenir à l'OL. Pour rappel, Benzema évolue dans la capitale espagnole depuis 2009. Il est le meilleur buteur et aussi le meilleur passeur français de l’histoire dans un championnat étranger.