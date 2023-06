Karim Benzema affiche déjà ses regrets d'avoir quitté le Real Madrid

Le Real Madrid a fait ses adieux à Karim Benzema pour la dernière fois mardi après-midi, alors que l'attaquant français mettait un terme à son séjour de 14 ans au Santiago Bernabéu. Après avoir joué son dernier match dimanche, et marqué lors du match nul 1-1 contre l'Athletic Club, Benzema a été exclu par Florentino Perez lors d'un événement auquel assistait une partie de la hiérarchie du Real Madrid.

Perez l'a remercié pour son engagement tout au long de sa carrière, notant que Benzema est arrivé au Real Madrid "fondamentalement comme un enfant", et qu'il en sort comme une légende. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'évolution de la carrière de Benzema, qui est déjà éternel", a déclaré Perez, montrant même un peu plus d'émotion pour lui que ce qu'il permet habituellement. Les deux hommes sont proches depuis l'arrivée de Benzema en 2009.

Benzema n'avait pas prévu de longs adieux et a pris quelques minutes pour remercier toutes les personnes impliquées.

"Merci beaucoup au Real Madrid. C'était un bon voyage dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant grâce au président. Quand je vous ai vu, je me suis dit 'c'est lui qui a amené Ronaldo et Zidane'. Il est incroyable. Aujourd'hui, il est temps d'aller voir une autre histoire. Le plus important pour moi, c'est que tout ce que j'ai gagné, je l'ai savouré comme un enfant. Comme je l'ai dit dans ma présentation 'un, deux et trois, hala Madrid !".

Il a précisé qu'il avait initialement l'intention de prendre sa retraite à Bernabeu, mais qu'une autre opportunité s'est présentée à lui.

"Merci aussi à Ancelotti, qui m'a fait confiance dès le début. J'ai beaucoup appris avec vous. C'est un peu triste parce que je quitte mon club. J'ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici, mais ça n'a pas été le cas. Je serai toujours un fan de Madrid. Merci aussi aux supporters qui m'ont toujours donné cette force. Merci à tous, vraiment".

Benzema se dirigerait vers Al Ittihad en Arabie saoudite, où des centaines de millions sont proposés pour lui.

Quoi qu'il en soit, il quitte le Real Madrid en étant l'un des plus grands attaquants de l'histoire du club. Bien qu'il n'ait jamais été un attaquant défini par les statistiques, il quitte le club en tant que deuxième meilleur buteur et avec une place dans le cœur de nombreux Madridistas.