Chelsea : Kanté bientôt de retour

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a fait savoir que son milieu français devrait être opérationnel pour la reprise de la Ligue des Champions.

A l’arrêt depuis deux semaines et privé des joutes internationales avec son pays, N’Golo Kanté ne devrait plus tarder à quitter l’infirmerie des Blues. S’il est trop juste pour participer ce week-end au match de son équipe contre Aston Villa, il devrait en revanche être opérationnel pour la réception du Zenit en Ligue des Champions (14 septembre).

C’est son entraineur Thomas Tuchel qui a annoncé la bonne nouvelle, ce vendredi en conférence de presse. « N'Golo s'est blessé contre Liverpool et souffre encore un peu. Mais nous essaierons avec N'Golo pour mardi, donc ça a l'air plutôt bien », a déclaré le technicien allemand.

Le Français sera donc bientôt de retour. En revanche, Chelsea va devoir composer sans Christian Pulisic lors de ses prochaines sorties. "Pour Christian, malheureusement, il est venu hier avec des béquilles, et nous avons une blessure à la cheville. Donc, il en a pour environ 10 jours d’indisponibilité."

Tuchel croise les doigts pour Thiago Silva

Pour ce week-end, Chelsea pourrait également devoir composer sans Thiago Silva après que la FIFA ait déclaré huit joueurs de Premier League inéligibles pour le match de ce week-end.

L'ordre est intervenu après que l'association de football brésilienne a exhorté l'organisation à punir les clubs anglais après avoir refusé de libérer des joueurs pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde.

Mais Tuchel dit qu'il y a peut-être encore une chance pour que l’ancien parisien tienne sa place : « Pour le moment, Thiago n'est pas officiellement écarté. Le président est toujours en négociations et j'attends la décision finale, a-t-il déclaré. Pour moi, c'est suffisant si j'obtiens la décision finale demain. Nous prendrons la dernière décision demain matin et nous espérons toujours qu'il pourra jouer. »

Il a ajouté à ce sujet : "Je ne le comprends pas et cela n'a aucun sens de quelque côté que vous regardiez. Cela avait-il du sens pour le Brésil? Non. Cela avait-il du sens pour nous? Non, car il ne pourra peut-être pas jouer deux matches. Si nous l'avions envoyé, il aurait été absent pendant 10 jours dans une chambre d'hôtel, incapable de s'entraîner. Je comprends parce que ce sont les restrictions de voyage, il n'y a rien à contourner. Je ne sais pas comment un fan de ce jeu peut voir un effet positif. Il n'y en a pas".