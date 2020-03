Messi confirme que les joueurs du Barça réduiront leurs salaires de 70%

Pendant le confinement en raison du Coronavirus, les joueurs du Barça baisseront leur salaire de 70%.

Le capitaine du , Lionel Messi, à travers ses réseaux sociaux, a confirmé que l'équipe catalane baissera ses salaires pour atténuer les terribles effets de la pandémie de coronavirus sur le club catalan. Messi a expliqué que lui et ses coéquipiers feront un effort important pour freiner les pertes du club, qui a déjà annoncé qu'il réaliserait un ERTE (mise au chômage partiel) et soutiendrait pour maintenir la viabilité du navire Blaugrana.

Lionel Messi et ses coéquipiers présents dans le vestiaire du Barça réduiront leur salaire annuel jusqu'à 70% pendant le confinement et l'état d'alarme qui sévit dans le pays. A travers la déclaration sur les réseaux sociaux, l'Argentin a clairement expliqué la position des joueurs Blaugranas: "Beaucoup de choses ont été écrites et dites sur l’équipe première du FC Barcelone par rapport aux salaires des joueurs durant cette période d’état d’urgence. Avant toute chose, nous voulons clairement afficher que notre volonté a toujours été d’appliquer une baisse des salaires, parce que nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle et nous avons TOUJOURS été les premiers à avoir aidé le club quand on nous l’a demandé. Parfois, nous l’avons même fait de notre propre initiative quand nous estimions que c’était nécessaire et important".

En outre, la déclaration indique clairement que le vestiaire a été mal à l'aise avec la spéculation sur le fait qu'ils refusent de baisser leur salaire et leur position dans les négociations: "Ça ne nous surprend pas qu’à l’intérieur même du club, certains essaient de braquer les projecteurs sur nous et essaient de nous mettre la pression afin que nous fassions une chose que nous avons toujours eu l’intention de faire. Si l’accord a tardé ces derniers jours c’est simplement parce que nous cherchions une formule pour aider le club mais aussi ses employés dans ces moments aussi difficiles". Des mots vraiment durs envers les dirigeants et qui dénoncent l'ambiance du vestiaire, assez ennuyé par la façon dont tout ce problème de salaire a été traité au sein du club.

"En ce qui nous concerne, le moment est venu d’annoncer qu’en plus d’une baisse de 70% de nos salaires pendant cette période d’urgence, nous allons oeuvrer pour que les salariés du club puissent toucher 100% de leur salaire pendant ce temps. Si nous n’avons pas parlé jusqu’à présent, c’est parce que notre priorité était de trouver des solutions qui soient réelles pour aider le club, mais aussi ceux pour qui cette situation est le plus préjudiciable", a ajouté l'Argentin.

Dans la déclaration, il a également utilisé les réseaux sociaux pour régler toutes les spéculations sur la question des salaires. "Si nous n'avons pas parlé avant c'est parce que la première chose à faire a été de trouver des solutions pour le club", tout en expliquant que les joueurs du Barça adressent "un salut affectueux aux Catalans qui ont du mal en ces temps difficiles", clôturant le communiqué. affirmant que "très bientôt nous allons sortir de tout cela et nous le ferons tous ensemble. Visca Barça et Visca Catalunya".