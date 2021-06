Kacper Kozlowski détrône déjà Jude Bellingham et devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro

Le record de précocité de Jude Bellingham n'aura tenu que six jours !

La Cartuja n'est pas le plus beau stade de Séville mais c'est un stade qui aime les records. C'est en effet dans cette enceinte que l'Américain Michael Johnson avait battu le record du monde du 400 m lors des Mondiaux de 1999 (qui a tenu jusqu'en 2016 !).

Plus jeune joueur à l'Euro…

Et ce samedi 19 juin 2021, les spectateurs du match Espagne-Pologne ont assisté à un autre record. En entrant en jeu à la 55e minute à la place de Mateusz Klich, le milieu de terrain Kacper Kozlowski (qui évolue au Pogon Szczecin) est devenu le plus joueur de l'histoire de l'Euro.

L'article continue ci-dessous

Agé de 17 ans et 246 jours (il est né le né le 16 octobre 2003), il bat le précédent record de Jude Bellingham (17 ans et 349 jours) qui avait été établi il y a seulement six jours, le 13 juin, lors de la rencontre entre l'Angleterre et la Croatie.

56' Zmiana w reprezentacji Polski!



⬇ Mateusz Klich

⬆ Kacper Kozłowski



NAJMŁODSZY W HISTORII! #ŁączmySię | #ESPPOL 🇪🇸🇵🇱 1:1 pic.twitter.com/QvOL8dS628 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 19, 2021

… mais pas le plus jeune joueur de la Pologne !

Malgré ce record à l'Euro, Kacper Kozlowski n'est pas le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection polonaise. Lors de sa première cape, le 28 mars dernier, contre Andorre, il était âgé de 17 ans et 163 jours ce qui n'était pas suffisant pour battre le record national de Wlodzimierz Lubanski, qui affichait 16 années et 188 jours au compteur lors de ses débuts avec la Reprezentacja, le 4 septembre 1963.

Ce jour-là, face à la Norvège, Lubanski avait même inscrit un des neuf buts de son équipe. Ces deux records semblent difficiles voire impossibles à battre, à moins que la Pologne ne produise un nouveau prodige.